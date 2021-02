Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wenn ihr und eure Freunde also auf große Herausforderungen steht, dann ist eine solche Basis definitiv etwas für euch. Sie wird euch aber definitiv einiges an Zeit und Ressourcen kosten.

Die Basis wurde von der Spielergruppe namens Pixel Defects erbaut, zu denen der YouTuber Zeroster gehört. Er nahm ein ausführliches Video auf, in dem er die große Basis aus allen Blickwinkeln und an verschiedenen Tageszeiten zeigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der reddit-User Vettlen hat für den Bau der Basis etwa 9 Stunden gebraucht. Er versucht das Aussehen des Hauses möglichst nah am skandinavischen Stil zu halten und orientierte sich dabei an historischen Bildern, die er online fand.

Und wenn die Getränke und Speisen mal ausgehen sollten, so gibt es speziell dafür einen Keller, in dem mehr als genug Vorräte verstaut werden können.

Allerdings hat sie trotzdem genug Platz, um etwa Gäste zu beherbergen, denn drinnen befindet sich eine richtig prächtige Taverne. Es gibt Platz zum Feiern, einen Tresen mit Getränken und einen Feuerplatz, an dem man sich nach seinen Abenteuern in Valheim ausruhen kann.

Das ist die Tavernen-Basis: Wenn ihr Valheim aktuell aber alleine spielt, könnt ihr euch an dieser coolen Tavernen-Basis orientieren. Sie wurde von einem einzelnen Spieler gebaut und ist nicht so groß wie das riesige Wikinger-Haus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn ihr euch also überlegt, ebenfalls eine so große Basis zu bauen, dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr genug Material dafür zusammenbekommt. Hier sind noch weitere Bilder zu dem Haus:

Insert

You are going to send email to