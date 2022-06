5 Spiele, die auf Steam überraschend explodiert sind

Manche Spiele hat man gar nicht auf dem Schirm und plötzlich sind sie riesig. MeinMMO stellt euch 5 dieser Titel vor, die auf Steam förmlich explodiert sind.

Was sind das für Spiele? Wir zeigen euch hier Titel, die auf Steam plötzlich eine enorme Menge an Spielern anlocken konnten. Dabei gehen wir sowohl auf Multiplayer-Titel als auch auf reine Singleplayer ein.

Wichtig ist, dass sie einen ordentlichen Boom erlebt haben, entweder zu Release oder etwa durch ein Update. Dazu stützen wir uns unter anderem auf unsere Erfahrung mit der Berichterstattung, aber auch auf Zahlen für die Spiele mit den meisten Spielern aller Zeiten auf Steam (via steamdb.info). Wir gehen dabei vom kleinsten zum größten Titel nach Spielerzahlen.

V Rising

Entwickler/Publisher: Stunlock Studios | Genre: Survival | Steam-Release: 17. Mai 2022 (Early Access) | Spieler-Peak: 150.645 | Art: Singleplayer, Koop, PvP

Was ist V Rising? Ihr spielt als Vampir, der seiner Macht beraubt wurde und müsst zu eurer alten Stärke zurückfinden. Dazu sammelt ihr Ressourcen, baut euer eigenes Schloss und saugt natürlich fleißig Blut.

Das Besondere an V Rising ist das Kampf-System des Spiels. Mit verschiedenen Waffen und Zaubern kämpft ihr zu Fuß oder zu Pferde gegen dutzende Gegner und/oder andere Spieler. Dabei sind Positionierung und der Einsatz verschiedener Skills wichtig, um zu siegen.

Alleine, im Koop, mit einem Clan oder auf großen Servern im PvE oder im PvP beansprucht ihr euer eigenes Land und jagt Tiere, Menschen und Bosse. Gespielt wird in isometrischer Perspektive („schräg von oben“).

Wie ist es explodiert? V Rising erschien zu einer Zeit, als die Gaming-Landschaft sonst recht brach war. Der letzte große Release war Elden Ring und die großen Ankündigungen standen erst noch an. Dementsprechend waren viele Gamer heiß auf einen neuen Titel.

Zugleich konnte V Rising mit seinem einzigartigen Vampir-Setting als auch mit seinem Gameplay überzeugen. Indie-Entwickler Stunlock hat über Jahre Erfahrungen mit Arena-Schlachten in Battlerite und Bloodline Champions gesammelt.

Viele Fans lobten, dass sich V Rising trotz des Early-Access-Status erstaunlich vollständig und schlicht gut anfühlt. Die Steuerung ist eingängig und leicht zu lernen, ohne langweilig zu sein. Zusammen mit der düsteren Gothic-Optik, die nur wenige Spiele zeigen, wurde V Rising schnell zu einem beliebten Geheimtipp.

Among Us

Entwickler/Publisher: Innersloth | Genre: Party-/Detektiv-Spiel | Steam-Release: 16. November 2018 | Spieler-Peak: 447.476 | Art: Multiplayer

Was ist Among Us? Ihr spielt als eine Gruppe von Astronauten und sollt ein Raumschiff zum Start vorbereiten. Dazu stehen verschiedene Aufgaben an, die ihr erledigen müsst – etwa aufräumen oder kaputte Kabel wieder verbinden.

Einige eurer Mitspieler sind aber insgeheim getarnte Aliens, die euch sabotieren: die berühmten Impostor. Diese versuchen, Crew-Mitglieder zu töten und dabei unbemerkt zu bleiben. Um sich selbst zu schützen, streuen sie Missinformationen und Zwietracht in der Crew.

Kommunikation und Täuschung sind die wichtigsten Instrumente im Spiel. Denn in Gesprächen mit der Crew entscheidet ihr, wer für seinen vermeintlichen Mord bestraft wird. Sind alle Impostor verschwunden, gewinnt die Crew. Ist keiner aus der Crew mehr am Leben, gewinnen die Impostor.

Wie ist es explodiert? Among Us war auf Steam eigentlich ein sehr unscheinbares Spiel. Vor seinem Aufstieg spielten nur wenige Hundert Leute überhaupt, zumindest bis zum Mai 2020.

Als die Covid-Pandemie zum ersten Mal weltweit größere Auswirkungen hatte, starteten einige Streamer auf Twitch damit, Among Us auf ihren Kanälen zu zeigen. Das löste eine virale Welle aus, die im September des gleichen Jahres in ihrem All-Time-Peak gipfelte. Mittlerweile gibt es sogar eine VR-Umsetzung:

Die simple Idee des Spiels, gepaart mit unterhaltsamen Reaktionen der Streamer und dem Drama um Verrat und Täuschung, sorgte für den Erfolg – Insbesondere zu einer Zeit, in der soziale Kontakte immer weiter eingeschränkt wurden. So wurde Among Us sogar 2 Jahre nach seinem Release quasi über Nacht zum abnsoluten Hit und hält sich bis heute.