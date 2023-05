Der Steam-Sommerhit 2022 bekommt Frankenstein-Cyborgs per Gratis-DLC und bringt mich in Wallung

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Oder ihr schnappt euch lieber den neuen Koop-Shooter Redfall und dreht den Spieß um, denn hier müsst ihr Vampire erledigen: Spektakulärer Launch-Trailer liefert Einblicke in den neuen Koop-Shooter – Das erwartet euch in Redfall .

Zum Release konnte V Rising für ein paar Spiele-Sessions überzeugen, auf einem PvP-Server womöglich sogar länger. Doch es fehlte noch so einiges an Content und insgesamt plant das Early-Access-Spiel drei große Updates.

Selten war tanken so spaßig wie in V Rising – Tank-Build zum Solo-Leveln und für Gruppen

Zusammen mit Kollege Benedict Grothaus habe ich auf so einige Sonnenstunden verzichtet, um als fahler Vampir die Nachbarschaft im Spiel in Angst und Schrecken zu versetzen.

Am 17. Mai erscheint das große Gratis-DLC „Secrets of Gloomrot“ für V Rising. Das Spiel war im Sommer 2022 ein großer Hit auf Steam .

Insert

You are going to send email to