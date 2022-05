Selten war tanken so spaßig wie in V Rising – Tank-Build zum Solo-Leveln und für Gruppen

Wieso macht Tanken Spaß in V Rising? Ich spiele gern mal den Tank. Ob in MOBAs wie SMITE oder in Helden-Shootern wie Overwatch – das ständige Balancieren zwischen Aggression und Zurückhaltung finde ich sehr befriedigend.

Besonders, wenn man es hinbekommt, dadurch einen Vorteil für sein Team zu erarbeiten.

Oft verursachen Tanks dabei jedoch wenig Schaden und die Klasse ist eher undankbar, wenn es darum geht, einen MVP des Spiels auszuwählen. Nicht so in V Rising.

Ihr habt trotzdem hohen Schaden, setzt dazu auf Bewegungsgeschwindigkeit und beinahe undurchdringliche Schilde. Solche Schild-Fähigkeiten mindern in anderen Spielen oft eure Bewegungsgeschwindigkeit. Nicht so in V Rising.

Ihr habt trotz Schild volles Tempo drauf, was gemeinsam mit dem aktiven Kampfsystem ein extrem spaßiges Tanken ermöglicht. Die Reise-Fähigkeiten sorgen zusätzlich dafür, dass ihr schnell ausweichen und euch damit sogar heilen könnt.

Diese hohe Mobilität und das benötigte Timing beim Einsetzen der Schild- und Reise-Fähigkeiten geben euch hervorragende Möglichkeiten für euer Tank-Gameplay.

Es braucht Übung, aber wenn ihr es drauf habt, fühlt ihr euch stark, wichtig und teilweise sogar unbesiegbar. Ganz anders als in vielen anderen Titeln mit der Tank-Rolle.