Netter Vampir sorgt sich um seine Gefangene in V Rising: „Lasst mich mein Waifu besser behandeln“

In V Rising spielt ihr einen Vampir und damit das Monster, gegen das ihr in anderen Spielen normalerweise selbst kämpft. Damit einher gehen auch einige Besonderheiten – etwa, dass ihr doch recht böse seid. Einigen Spielern passt das aber offenbar nicht.

Was sind Gefangene in V Rising? Im neuen Survival-Hit auf Steam habt ihr die Möglichkeit, Menschen gefangenzunehmen. Diese könnt ihr einfach betören und dann in eine kleine Zelle sperren, in der sie gerade so stehen, vielleicht noch sitzen können.

Ziel ist es, ihr Blut nach Bedarf abzuzapfen. In V Rising gibt es 6 verschiedene Blutgruppen mit besonderen Effekten und verschiedenen Güteklassen. Findet ihr einen Menschen mit 100 % reinem Blut, wollt ihr diesen möglichst „melken.“ Dazu könnt ihr ihn einfach einsperren und Blut abnehmen.

Gefangene verlieren beim Blutlassen Gesundheit und erhalten „Elend.“ Elend erhöht den Schaden, den sie beim Abzapfen bekommen. Damit sie möglichst lange als Blutvorrat dienen, müsst ihr eure Gefangenen mit Nahrung versorgen und ihr Elend gering halten. Sie also „gut“ behandeln.

„Gebt uns eine Küche, um Mahlzeiten zuzubereiten“

Was ist das Problem? Anders als eure vampirischen Diener brauchen Gefangene Nahrung. Ihr könnt eure Gefangenen im Moment nur mit 4 Items versorgen:

Ratten zur Heilung

Fette Gundeln für stärkere Heilung

Regenbogenforellen, um das Elend zu verringern

Weise Fische für starke Heilung und zugleich Verringerung des Elends

Wie ihr euch vorstellen könnt, dürfte das Leben als Gefangener dementsprechend nicht unbedingt angenehm sein. Dazu kommt, dass die Dorfbewohner mit bestimmten Blutgruppen (Arbeiter und Gelehrter) oft einfach nur arme Schweine sind, die um Gnade betteln.

Dem reddit-Nutzer AngryMobster ist das alles ein wenig zu fies. Er hat sich eine Gelehrte mit 100 % reinem Blut gefangen und wünscht sich, sie besser behandeln zu können:

Ich verstehe, dass es zur Lore der Vampire gehört, Menschen wie Vieh zu behandeln. Aber mein Spieldurchgang wurde einfach so viel besser, als ich die 100-%-Gelehrte gefunden habe. […] Also will ich meine gefangene natürlich besser behandeln. Sie nicht nur am Leben halten, sondern so gut, dass sie in meinen Diensten bleibt.

Im Spaß nennt er sie sogar sein „Waifu“, also seine „Frau.“ Darauf haben sich zwar viele Leute direkt gestürzt, aber sein Punkt sei eigentlich ein ganz anderer.

Auch wir haben eine unfreiwillige Blutspenderin. Das Blut lässt sich einfach in Fläschchen lagern.

Das ist die Idee des Spielers: AngryMobster hat die Idee, in einer Küche Mahlzeiten zuzubereiten. Das würde auch einen Speisesaal rechtfertigen, der eigentlich in jedem Schloss stehen sollte.

Die Mahlzeiten könnten die Loyalität erhöhen. Und sobald diese das Maximum erreicht, könnte man Gefangene einfach im Schloss herumlaufen lassen. Als Schmankerl soll es dann möglich sein, sogar direkt von ihnen zu trinken und nicht nur das Blut abzuzapfen.

Das System würde auch verhindern, dass man angeln gehen muss. Einige Spieler stören sich offenbar daran, dieses Feature nutzen zu müssen, denn Gundeln, Forellen und Weise Fische bekommt man im Regelfall aus Seen. Es sei aber lästig, exakt diese 3 Sorten auch noch finden zu müssen.

Der Beitrag hat innerhalb eines Tages über 224 Upvotes angesammelt. Für das subreddit von V Rising ist das eine überdurchschnittlich große Menge. Was haltet ihr von der Idee?

Ungeachtet dessen, dass es Gefangenen in V Rising recht dreckig geht, ist ihr Blut doch für das Spiel äußerst wichtig. Wir wollen von euch wissen: Welches Blut trinkt ihr eigentlich am liebsten?