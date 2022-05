Die 7 besten Items in V Rising, die ihr am Anfang immer mitnehmen solltet

Die neue Season 17 in Destiny 2 startet am 24. Mai. Die Entwickler zeigen die "Saison der Heimgesuchten" im Trailer.

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Was bringt das? Unbefleckte Herzen lassen sich in der Blutpresse zu „Verbesserten Blutessenzen“ aufwerten und sind damit ein wichtiges Crafting-Material, das lange brauchbar ist. So verbessert ihr eure Ausrüstung oder baut einen Dienersarg mit den großen Essenzen.

Woher kriege ich das? Tiere wie Wölfe oder Rehe werfen jedes Mal etwas Tierhaut, wenn ihr sie erledigt. Der Grobe Faden ist eher so ein Menschen-Ding und lässt sich in Siedlungen finden, wird aber auch von erledigten Soldaten gedroppt.

Woher kriege ich das? Wenn ihr die jeweiligen Pflanzen erntet, habt ihr auch immer eine Chance auf die Samen dazu. Nehmt zum Abernten von Büschen und Pflanzen am besten eure Schwerter, die geben einen kleinen Bonus. In Kisten sind die Samen ebenfalls zu finden.

In V Rising ist das Anbauen im heimischen Garten ziemlich simpel gehalten – über das Baumenü platziert ihr die Pflanze und die wächst so lange, bis ein feindlicher Geselle den Sockel kaputtschlägt.

Was bringt das? Klar – euer Schloss muss gruselig sein und einen unheimlichen Flair ausstrahlen. Doch nichts geht über einen Garten in einem Survival-MMO.

Was bringt das? Mit Papier erforscht ihr neue Gegenstände zum craften. Am Forschungstisch könnt ihr 50 Papier gegen eine zufällige Forschung tauschen und ihr braucht eine stattliche Menge Papier, um hier voranzukommen. Nur selten findet ihr Bücher mit gezielten Forschungen.

Was bringt das? Über jedes Häufchen Grabstaub, das ihr am Start sammelt, werdet ihr euch später freuen. Der Staub ist ebenfalls Teil des Rezeptes für Geißelsteine und findet auch beim Renovieren eures Schlosses Anwendung.

Woher kriege ich das? Menschliche Gegner, besonders Soldaten, tragen gern ein paar Schleifsteine herum. Auch in Kisten liegen sie oft in Massen herum.

Was bringt das? Das Schmiedematerial hilft euch beim Verbessern der ersten Waffen und Werkzeuge. Außerdem baut ihr damit die Mühlen. Am Anfang könnt ihr die Teile noch nicht selbst herstellen und müsst sie looten.

Damit ihr ganz am Anfang wisst, welche Items ihr für euren Aufstieg braucht und was sie euch bringen, findet ihr hier eine kleine Einkaufsliste für eure Touren durch die Welt von V Rising.

