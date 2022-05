V Rising: So einfach könnt ihr Leder herstellen

Im neuen Survival-MMO V Rising ist Leder eine der wichtigsten Ressourcen, gerade in den ersten Spielstunden. Wir sagen euch in diesem Guide, wie ihr Leder herstellt.

In V Rising seid ihr Anfangs ein bemitleidenswerter, schwacher Vampir. Damit ihr so schnell wie möglich zum neuen Dracula aufsteigen könnt, braucht ihr die richtigen Ressourcen. Leder ist dabei eine der wichtigsten, gerade am Anfang vom Spiel, da ihr es für eure Rüstung braucht.

So bekommt ihr Leder: Um welches zu bekommen, müsst ihr Fell in der Gerberei (engl. Tannery) verarbeiten. Um diese freizuschalten, müsst ihr diese Schritte befolgen:

Beendet die Quest „Vorbereitung auf die Jagd“, um den Blueprint für den Blutaltar zu bekommen.

Baut den Blutaltar und interagiert mit ihm. Dafür müsst ihr das Baumenü öffnen. Drückt dafür auf der Tastatur die B-Taste. Klickt auf „Produktion“ und baut den Blutaltar. Dafür braucht ihr 180 Stein und 10 Blutessenz.

Wählt am Blutaltar den Boss Keely der Frostbogenschütze (Level 20) aus

Klickt auf „Blut verfolgen“.

Jagt und besiegt den Boss.

So verfolgt ihr Keely den Frostbogenschützen.

Jetzt habt ihr die Gerberei als Gebäude-Blueprint freigeschaltet.

Stellt die Gerberei in eurer Basis auf. Dafür müsst ihr das Baumenü öffnen, drückt dafür auf der Tastatur die B-Taste. Klickt auf „Produktion“ und baut die Gerberei. Für die Gerberei braucht ihr 8 Planken und 160 Tierfelle von Tieren wie Bären oder Wölfen.

Wenn die Gerberei steht, könnt ihr darüber Fell in Leder verarbeiten. Für 1 Stück Leder braucht ihr 16 tierische Felle.

Legt den Stapel von 16 Fellen in die Gerberei.

Nach einer kurzen Wartezeit seid ihr stolzer Besitzer von Leder!

In diesem Video fassen wir die wichtigsten Infos für das Vampir-MMO zusammen:

Was sagt ihr zu V Rising so kurz nach dem Release? Gefällt euch das Spiel? Und denkt ihr, es ist trotz Early Access aktuell gut genug? Sagt es uns in den Kommentaren.

Ob V Rising genauso ein Hit werden kann wie damals Valheim, steht noch aus. Doch das nordische Survival-Game hat weiterhin viele Fans:

