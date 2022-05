V Rising Map: Interaktive Karte zeigt euch alle Ressourcen und wo ihr sie findet

Das neue Survival-Game V Rising ist ein riesiger Hit auf Steam. Doch viele fragen sich, wo sie bestimmte Ressourcen finden, die sie zum Aufstieg benötigen. Einige hilfsbereite Spieler haben dazu nun interaktive Maps erstellt, die alles Wichtige anzeigen.

Was ist das für eine Map? Die interaktive Map für V Rising zeigt euch an, wo ihr Rohstoffe und Bosse finden könnt. Dazu sind entsprechende Vorkommen auf der Karte eingezeichnet. Die Spieler empfehlen aktuell zwei Versionen der Map:

Neue Spieler und Powergamer, die möglichst schnell vorankommen wollen, profitieren von den Maps am meisten. Auch auf PvP-Servern habt ihr mit ihnen einen Vorteil, denn ihr findet schneller, was ihr sucht und kommt so früher an bessere Ausrüstung.

Hier findet ihr alle Infos zu V Rising in 2 Minuten:

Die Maps nehmen euch allerdings nicht die gesamte Arbeit ab, ihr findet dort nur reine Rohstoffe und Bosse.

Interaktive Map für V Rising – Alle Ressourcen auf einen Blick

Wie nutze ich die Maps richtig? Ihr könnt über verschiedene Filter einstellen, was genau ihr suchen wollt. Fehlen euch etwa bestimmte Ressourcen wie Kupfer oder wisst ihr nicht, wo es Eisen gibt, könnt ihr das leicht nachschlagen.

Bei mapgenie.io findet ihr dabei reine Ressourcen, die ihr abbauen könnt. Die Vrising-Map.com zeigt euch an, in welchem Gebiet ihr welche Gegenstände finden könnt. Außerdem findet ihr hier den Standort aller Portale, um schneller zu reisen.

Dazu findet ihr über die Maps leicht V-Blood-Träger. Das sind die Bosse von V Rising, welche ihr für neue Rezepte und Fähigkeiten jagen müsst. Mit der Map von Vrising-Map.com wisst ihr sogar, welche Zauber ihr vom entsprechenden Boss lernt.

Normalerweise müsst ihr eine Jagd über den Blutaltar starten und eure Beute dann verfolgen. Interessiert euch die Mechanik nicht und wollt ihr einfach nur schnell vorankommen, könnt ihr das Blut einfach über die Map finden. Bedenkt: Einige Bosse patrouillieren und sind nicht direkt am Marker zu finden.

mapgenie.io zeigt euch die Standorte von „Nodes“ für Rohstoffe. Hier: alle Bosse und Blutrosen als Beispiel. Im Vergleich mit gleichen Einstellungen: Vrising-Map.com ist spärlicher mit Standorten, hat aber mehr Zusatz-Infos.

Was liefern die Maps nicht? Die Rohstoffe müsst ihr nach wie vor selbst verfeinern. Tierhäute müssen etwa noch immer zu Leder gegerbt werden. Falls ihr nicht wisst, wie das geht: So einfach bekommt ihr Leder in V Rising.

Außerdem könnt ihr eines der wichtigsten Features des Spiels nicht über die Map erledigen. Blutgruppen mit verschiedenen Effekten sind ausschlaggebend für eure Stärke und den Build, den ihr spielt.

Je nachdem, welches Blut ihr trinkt, bekommt ihr verschiedene Buffs oder bessere Diener. Wo ihr am wahrscheinlichsten welche Blutgruppe findet, zeigen die Maps allerdings (noch) nicht. Möglicherweise kommt das noch, wobei es viele Blutgruppen ohnehin überall auf der Welt gibt.

Wenn ihr solo oder auf eurem eigenen Server spielt, könnt ihr übrigens leicht dafür sorgen, dass eure Ressourcen länger halten und ihr nicht ständig gegen die Zeit kämpfen oder warten müsst:

V Rising: So löst ihr das Problem mit dem erzwungenen Warten, das viele Spieler beim Steam-Hit nervt