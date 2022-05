5 nützliche Tipps in V Rising, die ich gerne vorher gewusst hätte

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Ihr könnt euch davor schützen, indem ihr einfach in eurem Sarg schlaft. Ob dieser aus Holz oder Stein ist, spielt dabei keine Rolle. Im Sarg seid ihr immer geschützt davor, gezogen zu werden und könnt in Ruhe ausloggen und schlafen.

Zerrt euch etwa jemand ins Sonnenlicht, verbrennt ihr dort und vermutlich verschwindet dann auch alles an euch, was nicht blutgebunden ist.

Wenn ihr euch in V Rising ausloggt, bleibt euer Vampir dort liegen, wo ihr das Spiel beendet habt und schläft. Diese Mechanik gibt es in vielen Survival-Games. Das bedeutet, ihr seid ungeschützt, hat aber noch einen weiteren Nachteil.

In V Rising gibt es viele Portale, durch welche die Reise in der Welt schneller geht. Diese könnt ihr allerdings nur benutzen, wenn ihr keine Ressourcen bei euch tragt. Standardmäßig dürft ihr nur folgende Sachen bei euch haben:

In vielen Survival-Games müssen Werkbänke und Co. abgerissen und neu gebaut werden. In V Rising könnt ihr sie jedoch mit einem einfachen Klick im Bau-Menü einfach verschieben, ganz einfach in Räumen und über Mauern oder sogar weite Strecken.

Legt am Blutaltar deswegen immer die beste Rüstung und Waffe an, die ihr besitzt – egal, ob ihr sie nutzen wollt. Im Beispiel seht ihr den Unterschied zwischen einer Eisenwaffe und einer verbesserten Eisenwaffe bei sonst identischer Ausrüstung:

Wir haben uns V Rising ebenfalls angesehen und geschaut, was das Spiel eigentlich so gut macht. Unsere ersten Schritte aus dem Sarg waren noch etwas wacklig, der zweite Anlauf dann schon sicherer. Und auf der Reise fanden wir einige hilfreiche Tipps, die uns im Nachhinein viel Zeit und Arbeit gespart hätten.

