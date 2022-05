Welche Blutgruppe in V Rising trinkt ihr am liebsten?

Blutgruppen sind in dem neuen Survival-Spiel V Rising unglaublich wichtig und geben euch besondere Fähigkeiten. Welche davon findet ihr am besten?

So funktionieren die Blutgruppen: Da ihr in dem neuen Survival-Game V Rising in die Rolle eines Vampirs schlüpft, ergibt es nur Sinn, dass ihr euch vom Blut eurer Opfer ernähren müsst. Das Blut hat aber nicht nur die Funktion der Nahrung, sondern verleiht euch auch besondere Fähigkeiten und Effekte.

Verschiedene NPCs in dem Spiel tummeln sich an unterschiedlichen Orten und haben entsprechend unterschiedliche Blutgruppen anzubieten. Als hungrige Vampire ist es dann eure Aufgabe, diese NPCs zu finden und sie um paar Liter ihres Lebenssaftes zu erleichtern.

Insgesamt gibt es 6 Blutgruppen:

Kreaturblut macht euch schneller und widerstandsfähiger

Arbeiterblut erhöht die Menge der Ressourcen, die ihr bekommt

Schurkenblut erhöht die Chance auf kritische Treffer und eure Geschwindigkeit

Kriegerblut macht euch stärker und reduziert die Abklingzeit der Waffenfähigkeiten

Barbarenblut verstärkt eure Selbstheilung und den Angriff

Gelehrtenblut erhöht die Magiekraft und macht euch zu einem besseren Magier

Die Blutgruppen kommen außerdem in verschiedenen „Reinheiten“. Je reiner das Blut eurer Opfer, desto stärker ist auch der Buff-Effekt, den ihr durch das Trinken bekommt.

Welche davon macht euch am meisten Spaß?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr eure Stimme an eure Lieblingsblutgruppe vergeben. Bedenkt, dass ihr euch genau eine aussuchen könnt und die Wahl nicht rückgängig gemacht werden kann.

Dann füllt mal eure Gläser und verratet uns: Welche Blutgruppen sind eurer Meinung nach die besten in V Rising? Legt ihr euch auf eine Blutgruppe fest und ändert sie nicht oder versucht ihr immer passend zur Situation, das richtige Blut zu trinken? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr in V Rising einsteigen solltet, dann haben wir was für euch:

