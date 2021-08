,,Du bist sus” oder nur ,,Sus” haben viele sicher schon einmal gehört oder gelesen. 2021 gehört “Sus” zu der Top-Auswahl für das Jugendwort 2021, aber was bedeutet Sus genau und wo liegt sein Ursprung?

Die Top-10 der diesjährigen Jugendwörter lässt viele Leute außerhalb der Gaming-Blase ratlos zurück. Zu den Favoriten der deutschen Jugend zählen dieses Jahr unter anderem:

Sheesh

Mittwoch

Akkurat

Digga

Same

Geringverdiener

Cringe

Wild

Papatastisch

Sus

Na klar, einige Kandidaten zum Jugendwort 2021 sind selbsterklärend oder weitläufig bekannt: Cringe oder Sheesh gehören heute alltäglichen Wortschatz der Jugend. Sus oder auch Papatastisch kennen oft nur Gruppen, die sich im Gaming-Kosmos bewegen.

Apropos Kosmos: Den Begriff Sus haben wir einem Spiel mit verrückten bunten Astronauten zu verdanken, die sich im Weltall an die Gurgel gehen — klingelts schon?

Was bedeutet Sus und woher stammt das Wort?

Das ist die Bedeutung von Sus: Sus wird als Abkürzung gebraucht und bedeutet “verdächtig”. In der englischen Original-Form heißt es “suspicious”, daher die Verwendung der ersten 3 Buchstaben.

Ursprünglich wurde das Wort im Multiplayer-Spiel Among Us verwendet, um einen Spieler zu beschreiben, der unter Verdacht steht, sich gegen seine Mitspieler gewendet zu haben.

Was ist Amon Us? In Among Us übernehmen Spieler die Rollen von Astronauten. Als knuffig ausschauende Raumfahrer müssen sie unterschiedliche Aufgaben auf einer Raumstation erfüllen. Doch nicht jeder verfolgt dieselben Ziele: Einer oder einige wenige Spieler sind sogenannte Imposter und müssen heimlich alle anderen friedlichen Astronauten ausschalten und ihre Arbeit sabotieren.

Wird ein Spieler bei der Sabotage einer Aufgabe oder dem Mord an Mitspielern erwischt, schreibt man Sus und die Farbe des Anzuges in den Chat. So wissen alle Spieler, wen sie bei der nächsten internen Abstimmung ins All schießen müssen. Schweben alle Imposter tot im All, gewinnen die Unschuldigen.

Among Us zum Rundenstart (Quelle: Steam)

So wird Sus im Gespräch verwendet: Nach dem einschlagenden Erfolg von Among Us, dem auch viele Nicht-Gamer verfallen sind, hat sich der Gebrauch von Sus (via Google.books) vor allem im Chat stark erhöht. Oft ist damit aber nicht mehr das Gleiche gemeint wie im Spiel Among Us. Es geht nicht mehr darum, wer sich verdächtig verhält, viel mehr steht der Zweifel an etwas im Mittelpunkt.

Beispiel

Jemand postet in einer Instagram-Story:

Ich backe den besten Kuchen der Welt, keiner schmeckt besser

Antwortet man darauf mit Sus drückt das scherzhaft aus, dass man ihm oder ihr das mit dem besten Kuchen der Welt nicht glaubt oder es infrage stellt. Aber vielleicht verwendet ihr das Wort Sus in einer ganz anderen Form. Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

