Kevin “PapaPlatte” Teller (23) gehört zu den größten Twitch-Streamern der Welt. Doch wie hat der Berliner das geschafft und was haben Logan Paul und ein Camping-Van damit zu tun?

Kevin Teller, besser bekannt als PapaPlatte, ist einer der größten Streamer Deutschlands und mittlerweile sogar einer der größten Streamer der Welt. Mit einem einzigartigen Streaming-Projekt landete der aufgedrehte Streamer aus Berlin vor Kurzem sogar auf Platz 8 der Twitch-Weltcharts.

Das ist PapaPlatte: In seinen Streams begeistert und amüsiert er seine Fans vor allem mit seiner “Erst reden, dann denken”-Art. Seine unbedachte Art sorgt dafür, dass seine Zuschauer ihn frotzeln und mit Sticheleien beharken, Seitenhiebe auf seinen Vornamen Kevin inklusive.

Die Seitenhiebe nimmt PapaPlatte aber stets mit Humor. Weil er selbst einstecken kann, nimmt es ihm auch niemand übel, wenn er selbst Witze auf Kosten anderer in die Reihen feuert. Seine Sprüche verpackt er dann gekonnt in verschiedenen Streaming-Formaten: Mal wird gezockt, mal nur mit der Community gequatscht.

Innerhalb von acht Jahre hat es der deutsche Streamer geschafft, ganz oben in den Twitch-Charts zu erscheinen. Doch wie ist ihm das gelungen?

PapaPlattes Ursprung liegt im Shots kippen

Das waren seine ersten Schritte im Internet: Kevin Teller gründete schon in der 7. Klasse mit drei Freunden einen YouTube-Kanal. Noch nicht unter dem Namen PapaPlatte, sondern als SchnitzelTV. Der Content bestand aus verrückten Challenges. Unter anderem haben sie sich im Wettstreit ,,Wer kann mehr Zitronenkonzentrat trinken” gemessen. Hintereinander kippten sie Unmengen des bitteren Gesöffs runter, um einen Sieger zu küren.

Allerdings hat Teller diesen Kanal nach nur wenigen Uploads für tot erklärt. Das war einfach nicht das, was er sich als Content vorstellt, wie er später sagte. Die Videos von SchnitzelTV selbst hat er aber nie gelöscht.

2013 wollte sich Teller mit vollem Fokus auf seine frisch gestartete Streaming-Karriere stürzen — seine neue Leidenschaft. Auf Twitch gab sich Kevin Teller dann auch erstmals das Pseudonym PapaPlatte, unter dem er bis heute bekannt ist. Seine Reise begann eher unspektakulär: Zu Beginn hatte er nur wenige Zuschauer, mit der Zeit wuchs die Zuschauer-Basis auf einige Hundert, bis sein Wachstum 2016 und 2017 bei rund 4.000 neuen Followern pro Monat ein Plateau erreichte.

Wachstum von PapaPlatte der letzten 5 Jahre (Quelle: Socialblade.com)

So feierte PapaPlatte erste große Erfolge auf Twitch

So erreichte er erstmals viele Zuschauer: 2018 startete PapaPlatte ein Streaming-Format, mit dem es einigen Streamern vor ihm gelang, mehrere Tausend Euro pro Übertragung einzunehmen: genannt Sell-Out-Streams. Das sind Streams, in denen der Streamer für Spenden eine Gegenleistung abseits des Streams selbst bietet:

Reaktionen auf Videos, die von Zuschauern eingesendet werden

Zuschauer dürfen entscheiden, zu welchen Bedingungen ein Spiel gespielt wird.

Zuschauer dürfen sich Songs wünschen, die ein Streamer selbst spielt oder aus einem Streamingdienst abspielt.

Zuschauer bekommen die Möglichkeit, an exklusiven Gewinnspielen teilzunehmen.

PapaPlatte schaute vorrangig Videos, die seine Zuschauer ihm sendeten. Einige davon waren witzig, andere ernst und wieder andere umfassten Jumpscares. Der Erfolg spricht für sich: In einem seiner Sell-Out-Streams sammelte PapaPlatte binnen 4 Stunden rund 11.000 €. Oftmals nutzte er seinen Sell-Out-Stream aber auch für unterschiedliche gute Zwecke.

Etwa zum gleichen Zeitpunkt startete er einen neuen YouTube-Kanal, den er ebenfalls PapaPlatte nannte. Hier lud er vor allem Zusammenfassungen seiner Streams hoch. Auf YouTube waren die Sell-Out-Streams mit großem Abstand zum restlichen Content am erfolgreichsten.

Andere YouTuber und Streamer wurden so auf PapaPlatte aufmerksam. Damit entstanden erste Kooperationen mit Content-Erstellern wie Inscope21 oder Trymacs, dem nach Montanablack zweitgrößte Streamer Deutschlands.

Seine unbedachte Art brachte PapaPlatte aber nicht nur Erfolg, sondern auch einigen Ärger mit den zuweilen strengeln Regeln der Streaming-Plattform Twitch: Bis heute wurde PapaPlatte ganze 7 Mal gebannt. Glücklicherweise niemals dauerhaft, was es ihm erlaubte weiter zu wachsen.

Endlich bei den Großen mitspielen – Auch wegen Logan Paul

Dank Pokémonkarten erfolgreich? Der Name PapaPlatte erregte zum ersten Mal weltweite ,Bekanntheit durch einen Stream des US-YouTubers und Hobby-Boxers Logan Paul. Der US-Star kaufte eine versiegelte Box der Pokémon Sammelkarten für rund 200.000 US-Dollar. Anschließend gab er willigen Käufern die Möglichkeit, sich eine Packung davon für 11.000 $ zu sichern.

Der Clou: In einem Booster-Pack für 11.000 $ könnten sich Karten befinden, die das 5-fache oder mehr wert sind. PapaPlatte verfolgte den Livestream von Logan Paul (via youtube), als der seinen Zettel zog und das Pack öffnete. Darin befand sich eine sehr seltene Glurak-Karte der ersten Generation, für die Sammler absurde 50.000 € – 65.000 € hinblättern.

Vom Hype gefangen übernahm PapaPlatte das Prinzip von Logan Pauls Stream dann gemeinsam mit Trymacs. Sie kauften sich ebenfalls teure Boxen, bezogen andere deutsche YouTuber mit ein und veranstalteten nun große “Pokémon-Card-Openings” auf Deutsch.

Bis heute gilt deren Pokémon-Liveübertragung als eine der erfolgreichsten auf Twitch. Insgesamt hatten 356.000 Zuschauer im Februar 2021 eingeschaltet. Das Ergebnis für PapaPlatte: 99.000 neue Follower.

Jugendwort & Roadtrip durch Europa – Das gibt’s bei PapaPlatte 2021

Fans reichen Jugendwort ein: Eher unbeabsichtigt erhält der Berliner Streamer aktuell Aufmerksamkeit durch die Wahl des Jugendwortes 2021. Die stellt nämlich auch ,,Papatastisch” zur Abstimmung, doch kaum ein Außensteher dürfte das Wort kennen oder verstehen.

Durch eine gezielte Suchanfrage auf Google finden Interessierte aber schnell unzählige Artikel, die über den Zusammenhang von Papatastisch und dem Streamer PapaPlatte berichten.

Zur Auswahl für das Jugendwort 2021 steht ,,Papatastisch” (Quelle: PapaPlatte via Twitter)

Dauerstream katapultierte PapaPlatte auf Platz 8 bei Twitch

So kam PapaPlatte auf Platz 8 bei Twitch: Der aktuellste Streich von PapaPlatte und seinen YouTube-Kollegen Reeze sowie AnyNoob brachte PapaPlatte noch mehr Fans ein. Am 27. Juli gestartet, fuhr das Trio 9 Tage lang durch Europa. Natürlich stets mit laufender Kamera in der Hand und Stream-Chat im Auge. Nur im dringendsten Notfall oder bei völliger Erschöpfung beendeten sie den Stream für kurze Zeit:

Toilettengänge & Hygiene

Nachts beim Schlafen

Oder in Funk/Internetlöchern

Das hat sich mächtig gelohnt: Gemessen an der Watchtime rutschte PapaPlatte so von Platz 55 der erfolgreichsten Streamer der Welt auf Platz 8. Am letzten Tag des Roadtrips teilte er zudem die wichtigsten Daten aus der Woche:

Die Tour in Zahlen:

Strecke: 3479 km

3479 km Streamzeit: 85 Stunden

85 Stunden Viewer-Rekord: 39550 Zuschauer gleichzeitig

39550 Zuschauer gleichzeitig Länder: 7

Vor der Tour gesellten sich tägliche ,,nur” einige Hundert Follower zur Fangemeinde hinzu. Während des Roadtrips gewann PapaPlatte täglich rund 3.000 – 5.000 neue Follower. Am ersten Tag der Tour abonnierten ihn dazu rund 1.400 neue Fans. Über die weiteren Tage folgten noch Tausende weitere.

