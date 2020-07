Ein Jugendlicher aus Indien hat eine riesige Summe an Geld für die Mobile-Version von PUBG ausgegeben, ohne dass seine Eltern es wussten. Nun muss er dafür arbeiten.

Was ist passiert? Es ist kein Geheimnis, dass PUBG Mobile in vielen Ländern irrsinnig beliebt ist. Dazu gehört zum Beispiel auch Indien. Dort gab es einen Zwischenfall im Zusammenhang mit den Microtransactions des Spiels.

Eigentlich ist PUBG Mobile kostenlos, man kann darin aber dennoch Geld ausgeben. Und genau das tat ein Jugendlicher aus Punjab laut den Berichten der indischen Zeitung The Tribune.

Der 17-Jährige habe 1,6 Millionen Rupees für „Cosmetics, Artillerie, Pässe für Turniere und virtuelle Munition“ ausgegeben, so die Zeitung. Das entspricht etwa 21.500 $.

PUBG ist in Indien ein äußerst beliebtes Spiel.

Wie hat der Junge das Geld ausgegeben? Der Jugendliche gab das meiste Geld um Verlauf eines Monats aus. Dabei schaffte er es, die Ausgaben vor seinen Eltern vorerst geheim zu halten.

Den übermäßigen Gebrauch des Handys erklärte der Junge seinen Eltern damit, dass er das Smartphone für Online-Kurse nutzte, um während des Lockdowns mehr lernen zu können. Die Eltern bemerkten die Ausgaben erst, als sie am Ende des Monats die Rechnungen erhielten.

Um die massiven Ausgaben zu vertuschen, hat der Junge das Geld aus zwei verschiedenen Accounts genutzt und immer nur geringe Mengen ausgegeben. Auch habe er, laut der Aussage der Eltern, die Benachrichtigungsmails über die Einkäufe von ihren Smartphones gelöscht und das Geld zwischen den Accounts hin und her geschoben.

Nachdem wir die Kontoauszüge und Rechnungen von der Bank erhalten hatten, fand ich heraus, dass er das Geld mehrmals von einem Konto auf ein anderes verschoben hatte, um das Nullsaldo zu vermeiden. Er hat das Smartphone seiner Mutter über einen ziemlich langen Zeitraum genutzt und sie war nicht aufmerksam genug, um es zu bemerken. Vater des Jugendlichen

Das sind die Konsequenzen: Laut den Eltern handelt es sich bei dem ausgegeben Geld eigentlich um Ersparnisse, die der Vater des Jugendlichen zur Seite gelegt hatte. Sie sollten einerseits die Ausgaben für seine medizinische Versorgung abdecken und andererseits die Zukunft des Jungen sichern.

Als Strafe für den Betrug muss der Jugendliche nun in einer Motorroller-Werkstatt arbeiten.

Ich kann ihn jetzt nicht einfach ruhig zuhause sitzen lassen und ich kann ihm auch kein Smartphone mehr geben, nicht mal zum Lernen. Er arbeitet jetzt in einer Reparaturwerkstatt, damit ihm klar wird, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Vater des Jungen.

Die Beliebtheit von PUBG Mobile in Indien sorgte in der Vergangenheit schon für Aufregung. In einigen Teilen von Indien ist das Spiel sogar verboten worden, da es für Kinder und Jugendliche als schädlich gilt, weil es süchtig macht und für Gewalt wirbt.

In indischen Medien kursierten einige Zeit lang auch etwas bizarr klingende Geschichten über PUBG MObile, die die Gefährlichkeit des Spiels betonen sollten.

So sei ein Jugendlicher zum Beispiel wegen PUBG Mobile an Herzstillstand gestorben

Zwei weitere Jugendliche wurden von einem Zug erfasst, weil sie von PUBG Mobile abgelenkt gewesen waren.

Ein weiterer sei wegen PUBG Mobile so sehr abgelenkt gewesen, dass er Säure statt Wasser getrunken hatte

Ob dem Jugendlichen weitere Konsequenzen für das Spielen des verbotenen Games drohen, ist nicht bekannt. Er wird durch seinen neuen Job in der Werkstatt aber vorerst gut beschäftigt sein.