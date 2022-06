Hardcore-Spieler zockt V Rising in 5 Tagen durch – Wir haben ihn gefragt, wie er das gemacht hat

V Rising hat zu Release Steam und Twitch erobert. Noch immer zocken Zehntausende regelmäßig das neue Vampir-Survival-Game. MeinMMO sprach mit einem der Spieler, die besonders viel Zeit in V Rising investiert haben.

Wer ist der Spieler? mrdrpinhead ist einer der ersten Spieler, die in V Rising alles erreicht haben. Kurz nach Release berichteten wir darüber, wie er mit 9 Stunden Spielzeit am Tag V Rising in 5 Tagen durchspielte. Zum „Durchspielen“ gehört hier:

die maximale Ausrüstungsstufe von 85

alle 9 Diener mit einer Ausrüstungsstufe von 83

der Besitz aller Seelensplitter, die es auf einem (PvP-)Server gibt

95-100 % Reinheit für 5 der 6 Blutgruppen aus V Rising

Wir stellten mrdrpinhead nun einige Fragen dazu, wie genau er das eigentlich angestellt hat und was Schwierigkeiten an seiner Errungenschaft waren. Außerdem gibt er einige Tipps für Einsteiger.

„Für ein Early-Access-Game unglaublich gut“

MeinMMO: Warum fiel deine Wahl auf V Rising und warum spielst du so viel in so kurzer Zeit?

mrdrpinhead: Ich hatte gar keinen Plan, dass V Rising bald erscheint. Als ich einen Twitch-Streamer beim Spielen gesehen habe, hat mich das sofort interessiert. Ich habe so lang gezockt, weil ich das Spiel wirklich genossen habe und es einfach so viel Content gibt!

MeinMMO: Was ist deiner Meinung nach das beste Feature von V Rising?

mrdrpinhead: Es ist schwer, nur ein einziges Feature zu nennen, weil die Entwickler wirklich viele gute Entscheidungen getroffen haben. Für ein Early-Access-Game ist V Rising wirklich unglaublich gut gemacht. Aber persönlich liebe ich, wie einzigartig die Zauber sind und die Kategorien, in die sie sich einteilen.

MeinMMO: Wie oft wurdest du von anderen Spielern getötet?

mrdrpinhead: Als ich angefangen habe, wurde ich gar nicht von anderen Spielern getötet. Ich fing erst an, zu sterben, als ich das Endgame erreicht und andere Spieler überfallen habe. Da ich sehr schnell gegrindet habe, war ich anderen Spielern weit voraus, aber ich war auch freundlich zu neuen Spielern.

Später habe ich einen Clan mit einem anderen Endgame-Spieler gegründet, Erees, der tatsächlich schneller war als ich bei den Endbossen. Als er sah, dass ich ihm direkt nachfolge, haben wir uns verbündet. Zum Start unserer Reise waren wir beide solo unterwegs.

MeinMMO: Wie viel Fortschritt hast du durchs Sterben oder durch Überfälle verloren?

mrdrpinhead: Ich bin nicht gestorben, bis ich das Ende erreicht habe, und als ich dort war, befand ich mich in einem Clan mit Erees. Wir hatten so viele Ausrüstungs-Sets, dass wir über 100-Mal hätten sterben müssen, um wirklich Fortschritt zu verlieren. Leider hat niemand versucht, Erees und mich zu überfallen. Jeder war uns entweder freundlich gesinnt, oder von unseren 9 Dienern mit Stufe 83 abgeschreckt.

Nur eine Waffe für den Sieg – Wie wird man so gut?

MeinMMO: Welchen Build hast du zum Leveln und später für die Bosse genutzt?

mrdrpinhead: Ich habe das gesamte Spiel mit der Armbrust bestritten und mit einer „Kiting“-Strategie. Meine Zauber waren Chaossalve, Blutsalve und als Ultimate das Unbeständige Spinnentier. Meine Reisefertigkeit war der Chaosschleier.

MeinMMO: Wie viele Spieler waren in deinem Clan?

mrdrpinhead: Ich habe solo auf meinem Solo/Duo-Server gespielt, bis ich zu den letzten 3 Bossen kam. Erst dann traf ich Erees, der als erster alle 3 Seelensplitter erlangen konnte.

MeinMMO: Wie lange, denkst du, würdest du auf einem PvE-Server brauchen?

mrdrpinhead: Mit allem, was ich jetzt weiß, denke ich, wäre ich so in 24-48 Stunden fertig.

MeinMMO: Tipps für Anfänger?

mrdrpinhead: Fokussiert euch darauf, Spaß zu haben! Ich habe angefangen, weil ich neugierig war und das Spiel entwickelte sich zu den besten 20 Kröten, die ich je investiert habe!

MeinMMO: Danke für die Antworten!

Wie geht es mit V Rising weiter?

Nach dem starken Start kann V Rising die Spieler nach wie vor begeistern. Noch immer zocken über 80.000 Vampire (via steamcharts.com). Einige dieser Fans haben aber schon Bedenken, dass V Rising nicht genug Inhalte bietet.

Stunlock Studios, die Entwickler hinter V Rising, haben jedoch schon Pläne für die Zukunft. Sie versprechen größere Updates, die zwar länger dauern, dafür aber auch mehr Inhalte mit sich bringen. Keine kleinen Hotfixes mit nur wenigen Verbesserungen mehr.

Ein weiteres Gebiet ist schon im Osten der Map zu sehen, wobei noch nicht sicher ist, was sich dort verbirgt. Vermutlich kommt dort ein neuer Boss, eine neue Tier-Stufe an Materialien und vielleicht sogar eine neue Blutgruppe. Wann es so weit ist, lässt sich aber noch nicht sagen.

