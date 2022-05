Ein Vampir hat alles in V Rising erreicht – So lang hat er gebraucht

Wie viel Spielzeit steckt eigentlich in V Rising? Ein Spieler hat so ziemlich alles gemacht, was es im Spiel zu tun gibt – obwohl er auf einem PvP-Server spielt. Eine beachtliche Leistung, in der viel Zeit steckt.

Was heißt „alles erreicht“? Der reddit-Nutzer mrdrpinhead hat seine Erfolge geteilt und zeigt, wie er im Besitz aller Seelensplitter auf einem PvP-Server ist sowie 9 seiner Diener mit Ausrüstungsstufe 83 versorgt hat. Er selbst trägt Stufe 85 – das Maximum im Spiel.

Von den Splittern gibt es lediglich 3 verschiedene. Pro Spieler könnt ihr maximal 9 Diener besitzen und sie bis Stufe 83 ausrüsten. Das heißt: mrdrpinhead hat so ziemlich alles erreicht, was es in V Rising zu tun gibt.

Das einzige, was wir nicht wissen, ist ob seine Blutbank voll ist. Wenn er von den 6 verschiedenen Blutgruppen ebenfalls einen Spender mit 100 % Reinheit eingesperrt hat, gibt es für ihn wirklich kaum noch etwas zu tun – außer seine Errungenschaften zu verteidigen.

Wie lang dauert so etwas? Er selbst gibt seine Spielzeit mit 88 Stunden an. Das bedeutet, dass er im Schnitt etwa 9 Stunden pro Tag gespielt hat, seit V Rising erschienen ist. Man sieht im Bild allerdings auch, dass er nicht alleine war, mindestens ein anderer Spieler ist bei ihm.

Mit 88 Stunden hat er trotzdem eine ordentliche Spielzeit erreicht. In der Community wird immer wieder gefragt, ob sich V Rising lohnt und die nahezu eintönige Antwort ist: „Das sind die besten 20 Kröten, die ich seit Langem investiert habe.“

Die Leistung von mrdrpinhead ist vor allem deswegen beachtlich, weil er auf einem PvP-Server spielt, wie er selbst sagt. Dort gibt es noch ein paar besondere Regeln.

Alles erledigt auf einem PvP-Server

Warum ist das so eine große Leistung? Auf PvP-Servern gibt es nur drei Seelensplitter überhaupt. Diese können gesammelt werden, um zweistündige, besondere Buffs zu verleihen. Um sie zu erlangen, müsst ihr die härtesten Bosse im Spiel besiegen.

Anschließend muss der Splitter nach Hause gebracht werden. Tragt ihr einen Splitter, seid ihr langsamer, könnt euch nicht teleportieren, verwandeln oder reiten. Jeder andere Spieler kann euch auf einem PvP-Server den Splitter einfach abnehmen.

Sobald ihr einen Splitter zu Hause im entsprechenden Auge des Zwielichts eingebettet habt, sieht jeder Spieler auf dem Server den Standort. Ihr müsst eure Beute also auch gegen gierige Widersacher verteidigen.

mrdrpinhead besitzt gleich alle 3 Splitter gleichzeitig. Die einzige Möglichkeit für Gegenspieler, diese nun zu bekommen, ist, sie ihm abzunehmen. Aber da er offenbar gut ausgerüstet ist, dürfte das schwer werden …

Kann ich auch alleine Spaß haben? Auf einem privaten Server oder im reinen PvE werdet ihr vermutlich nicht ganz so lang brauchen, um alles zu erreichen. Schließlich machen euch andere Spieler nicht das Leben schwer.

Dann wieder sind Vampire wie mrdrpinhead offenbar auch erfahrene Survival-Spieler. Lasst ihr euch Zeit und genießt das Spiel, werdet ihr locker auf eure Stunden kommen. Wir spielen im Moment im 2-er-Koop und sind mit rund 40 Stunden etwa kurz nach der Hälfte des Spiels angelangt.

Dazu ist V Rising noch in der Entwicklung und momentan im Early Access. Auf der Map ist schon ein bisher nicht zugängliches Gebiet zu sehen, das mit Sicherheit noch kommt. Wann es jedoch weitergeht, wissen wir noch nicht.

Wenn ihr nachträglich einsteigen wollt, ist das übrigens absolut kein Problem, zumindest in den meisten Fällen:

Kann ich jetzt noch mit dem neuen Steam-Hit V Rising anfangen oder kloppen mich alle kaputt?