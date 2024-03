Survival-Spiel mit Vampiren ist ein Hit auf Steam, kündigt PS5-Release und neue Features an

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Ihr könnt V Rising entweder alleine, im Koop auf einem lokalen oder gemieteten Server, oder auf offiziellen Spielern mit anderen zocken. Allerdings setzt das Spiel auf PvP, zumindest in vielen Einstellungen, was besonders neue Spieler abschrecken könnte. Hier findet ihr ein paar Tipps: Kann ich jetzt noch mit dem neuen Steam-Hit V Rising anfangen oder kloppen mich alle kaputt?

Die größte Kritik gibt es dafür, dass das Spiel viel Grind erfordert. Hauptsächlich später im Spiel braucht ihr viele Materialien, um euch zu versorgen oder weiter auszubreiten. Hier müsst ihr an den Einstellungen eures Servers schrauben, um Zeit zu sparen – was im öffentlichen Spiel nicht geht.

Besonders gut kommt ebenfalls an, dass ihr einmal die „andere“ Seite der Survival-Games spielt. Als Vampir seid ihr die Bedrohung und jagt Menschen. Die Nacht ist nicht gefährlicher, sondern die einzige Möglichkeit für euch, überhaupt rauszukommen, denn die Sonne verbrennt euch. In den meisten Spielen ist das andersherum.

Auf Steam hat V Rising bereits eine Bewertung von „sehr positiv“ mit 88 % positiven Reviews. Was die meisten Spieler begeistert, sind die Freiheiten, die V Rising bietet. Insbesondere die Möglichkeit, echte Vampir-Schlösser zu bauen und zu gestalten und die verschiedenen Arten zu kämpfen, sprechen die Leute an.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to