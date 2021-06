In einem neuen Survival-Game auf Steam seid ihr ein Vampir und habt euer eigenes Schloss

V Rising wird ein neues Survival-Game mit einem besonderen Ansatz: Ihr spielt einen Vampir, also im Prinzip genau das, wovor ihr in anderen Spielen eher abhaut. Das Spiel hat starke Einflüsse von Battlerite, die Beta soll noch 2021 kommen.

Was ist V Rising? In V Rising spielt ihr einen Vampir und erwacht nackt und machtlos in eurem Sarg. Euer Ziel ist es, zum „nächsten Dracula“ zu werden, wie der Marketing Director Johan in einem Interview erklärt (via stunlock.com).

Das Spiel kombiniert Survival-Gameplay und skillbasierte Actionkämpfe mit einer Diablo-artigen Top-Down-Ansicht in einer riesigen Open World. Die Welt selbst soll dabei dunkel und düster sein, mit Schlössern und Gebäuden im passend gotischen Stil.

Blut ist eines der Kern-Features des Spiels. Der Lebenssaft ist euer Grundnahrungsmittel aber auch eine Möglichkeit, euch mit Buffs zu stärken. Die Hauptquelle für Blut sind Menschen, zur Not tun’s aber auch Ratten. Besonderes Blut, etwa von Gelehrten, kann eure Fähigkeiten verbessern.

Der Reveal-Trailer zu V Rising.

Ihr sollt V Rising sowohl solo als auch in Clans spielen können. Auf einem Server werden nach bisherigen Informationen zwischen 40 und 80 Spielern gleichzeitig spielen können.

V Rising wird von Stunlock entwickelt, einem Indie-Studio aus Schweden. Das Studio ist bisher vor allem bekannt für das Arena-Prügelspiel Battlerite, Dead Island: Epidemic und Bloodline Champions. Auf einigen der Mechaniken dieser Spiele baut auch V Rising auf.

Jagen bei Nacht, schlafen im eigenen Schloss

Das sind die Features: Zu den Details der Features ist noch nicht allzu viel bekannt, aber die Inhalte selbst erinnern an klassische Survival-Komponenten. V Rising kommt sowohl mit PvP- als auch PvE-Inhalten:

Schlösser sind eure eigenen Basen, die ihr bauen und ausbauen könnt – pro Server sollen 50 Schlösser möglich sein

wenn ihr sterbt, verliert ihr euren Loot und müsst ihn wieder aufsammeln

das Kampf-System ist ein großer Fokus des Spiels, die Entwickler verweisen hier auf Action und Skills wie in Battlerite

es wird Reittiere geben – sogar berittener Kampf soll möglich sein

es wird mehrere Waffen für den Kampf geben als auch ein Magie-System

In V Rising gibt es sogar einen Tag- und Nacht-Zyklus, der allerdings gänzlich anders funktioniert, als ihr es gewohnt seid. Als Vampir könnt ihr nachts besser jagen, weil Menschen euch schlechter sehen. Tagsüber verbrennt ihr zu Asche, wenn ihr zu lange in der Sonne seid. Die Gefahren sind also genau umgekehrt.

Tagsüber ist es draußen gefährlicher.

In Dörfern findet ihr Beute.

Ein eigener, schicker Thron.

Nachts fühlt ihr euch wohler.

Es wird auch Dungeons geben.

Zu Pferde seid ihr schneller.

Schicke Gothic-Schlösser.

Wann und wo kann ich spielen? V Rising ist aktuell für den PC auf Steam angekündigt, zu Konsolen-Versionen gibt es noch keine Informationen. Eine Beta soll laut Entwicklern noch „später dieses Jahr“ erscheinen, jedoch ohne genaues Datum. Ihr könnt euch auf der offiziellen Seite für die Beta anmelden (via playvrising.com).

Im Interview scherzt der Marketing Director über den Standort des Studios in einem kleinen Ort in Schweden. Viele ihrer „Nachbarn“ dort sind ebenfalls Indie-Entwickler, von denen bekannte und große Spiele wie Valheim, Raft, Satisfactory oder Goat Simulator kommen. Zumindest Valheim und Raft haben es schon in unsere Liste mit den 25 besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox geschafft. Ein gutes Omen für V Rising?