In einem neuen, völlig bescheuerten Survival-Game auf Steam reißen sich Rentner in Stücke

Mit Just Die Already ist ein neues Survival-Spiel auf Steam erschienen, das einen richtig abgedrehten Ansatz hat. Ihr spielt einen Rentner in einer Welt, in der euch jeder tot sehen will – und entschließt, einfach das Beste daraus zu machen. Auch wenn ihr dabei draufgeht.

Was ist das für ein Spiel? In Just Die Already spielt ihr einen alten, gebrechlichen Menschen. Alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop wandert ihr durch die Welt, brecht euch eure mittlerweile maroden Knochen oder… sterbt wirre Tode.

Stolpert oder fallt ihr, könnt ihr euch dabei alles brechen – mit etwas Pech platzt sogar euer Kopf einfach. Treppen, Jetpacks und NPCs, die euch gerne mal verprügeln, sind dabei eure Feinde … oder Werkzeuge, je nachdem, wie ihr sie einsetzt.

Im Koop dürft ihr euch nämlich auch gegenseitig behindern, in Stromleitungen schubsen oder sonst wie ins Jenseits befördern. Falls friedliches Zusammenspiel nicht so ganz euren Geschmack trifft.

Aber warum? Das Survival-Game spielt in einer Welt, in der die Millenials keine Lust mehr haben, Kinder zu kriegen. Es zahlt also keiner mehr für eure Rente und ihr fliegt aus dem Altenheim. Wie fast alle anderen Rentner ist euer Ziel also, zu überleben.

Zumindest mehr oder weniger, denn die Prämisse lautet: Wenn euch eh schon jeder tot sehen will, könnt ihr’s auch nochmal so richtig krachen lassen. Dabei sammelt ihr allerdings auch Punkte und sucht nach Pensionstickets, um vielleicht doch noch in ein Heim zu kommen und zu entspannen.

Just Die Already ist seit dem 20. Mai auf Steam erhältlich und kostet dort 13,99 €. Bis zum 25. Mai ist es noch um 20 % reduziert.

PvP ab Juni – Erste Stimmen „ausgeglichen“

Das sind die ersten Stimmen: Im Moment hat Just Die Already noch eine „ausgeglichene“ Bewertung auf Steam mit 68 % positiven Stimmen (stand 20. Mai um 20:00 Uhr).

Viele Spieler heben positiv hervor, dass das Spiel einfach völlig abgedreht ist. Wer auf Unfug, irre Stunts und bescheuerte Tode steht, der ist hier anscheinend genau richtig – insbesondere mit Freunden. Mit der richtigen Truppe soll das Chaos perfekt werden.

Die negativen Stimmen kritisieren allerdings, dass außer skurrilen Situationen kaum etwas passiere. Solo sei das Spiel schon nach einer Weile recht öde und es gebe zu wenig zu entdecken.

Bisher gibt es allerdings erst 25 Stimmen zu Just Die Already. Die Bewertungen sind also bisher nur ein sehr grober, erster Überblick und eine richtige Einschätzung lässt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

So geht es mit Just Die Already weiter: Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass im Juni ein kostenloses PvP-Update erscheinen wird. Ab dann sollt ihr euch in vier Arenen mit anderen Spielern prügeln können – schließlich bekommt nur der stärkste „alte Sack“ einen Platz im Heim.

Ob sich Just Die Already durchsetzt, muss sich noch zeigen. Zumindest für den Chaos-Faktor sieht es aber erst einmal sehr interessant aus.