Das Survival-Game V Rising ist ab heute auf PS5, nachdem es vor 2 Jahren als Geheimtipp auf Steam startete

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

V Rising lief auf Steam so gut, dass es auf dem zweiten Platz der Survival-Games landete. Auch auf der PS5 hat das Spiel bereits jetzt, am Abend des 11. Juni, schon über 450 Bewertungen, von denen 75 % 5 Sterne geben. Während sich Palworld geschlagen geben musste, konnte V Rising ein Spiel nicht überholen: Nur Rust ist größer: Survival-Spiel mit Vampiren hat 132.000 Spieler auf Steam, ist auf Platz 2 im Genre

Das mag auch an dem gut umgesetzten Basenbau liegen, der es euch ermöglicht, imposante Schlösser zu errichten. Diese könnt ihr dann auch mit allerlei Dekoration ausstatten, um euch euer Zuhause so angenehm oder schaurig wie möglich zu gestalten.

Warum kommt V Rising so gut an? V Rising startete auf Steam bereits im Mai 2022 in den Early-Access und war während der Entwicklungszeit ein Geheimtipp unter den Survival-Spielen. Gerade bei Spielern, die sonst keine Survival-Games spielen, findet das Spiel Anklang. Auf Steam sind 88 % der über 81.000 Bewertungen positiv.

Welche Version bekommt die PS5? Nachdem die Spielerzahlen von V Rising mit der 1.0-Version explodiert sind , ist V Rising seit heute auch auf der PS5 verfügbar. Wie die Entwickler in ihrem Dev Blog (via stunlock.com ) ankündigten, haben V Rising bereits mehr als 4 Millionen Menschen gespielt, für 39,99,-€ dürfen jetzt auch die PS5 Spieler ran.

Was ist das für ein Spiel? In V Rising spielt ihr einen Vampir, der seine Macht verloren hat und sein Reich wieder aufbauen soll . Damit das gelingt, müsst ihr, wie im Survival-Genre klassisch, Ressourcen wie Holz und Steine sammeln – aber auch Blut von Tieren, Menschen und mächtigen Bossen . Der Twist des Spiels: Als Kreatur der Nacht seid ihr die Gefahr.

