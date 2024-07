Star Wars Outlaws zeigt 8 Minuten Gameplay – So sieht die Unterwelt der Galaxie aus

Was gibt es zu sehen? In knapp 8 Minuten wollen euch die Entwickler mehrere Aspekte der Unterwelt näher bringen. Im Spiel werdet ihr hier wohl einen großen Teil eurer Zeit verbringen, obwohl ihr natürlich eine große Open World zum Erkunden habt. Aber für eine Gesetzlose spielt die Unterwelt eben eine sehr wichtige Rolle.

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Anders als in den meisten Star-Wars-Spielen werdet ihr hier aber mal nicht zu einem Jedi, sondern schlüpft in die Rolle der Gesetzlosen Kay Vess , der ihre nächste Bezahlung erstmal wichtiger ist, als das Schicksal der Galaxie.

Star Wars Outlaws ist ein Open-World-Spiel von Ubisofts Entwicklerstudio Massive Entertainment, die auch für Titel wie Far Cry 3 oder The Devision 2 verantwortlich sind. Erscheinen soll das Spiel am 30. August für den PC, die Playstation 5 und Xbox Series X|S .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to