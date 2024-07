In einem RPG zockt ihr über 300 Charaktere und Schiffe aus Star Wars, ist jetzt auf dem PC

Was hat sich über die Jahre im Spiel verändert? Star Wars: Galaxy of Heroes ist über die Jahre immer größer geworden. Viele Updates haben nicht nur neue Charaktere hinzugefügt, sondern auch dafür gesorgt, dass Spieler inzwischen viel schneller ins End-Game des Spiels gelangen.

Was ist das für eine neue Version? Während Star Wars: Galaxy of Heroes bereits seit 2015 existiert, ist nun die PC-Version im Early Access gestartet. Jeder, der das Spiel ausprobieren möchte, kann das Spiel kostenlos über die EA-APP herunterladen und ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel? Bereits seit 2015 existiert das RPG Star Wars: Galaxy of Heroes, in dem sich alles um Charaktere aus den Filmen und Serien dreht. Ihr sammelt dabei nicht nur Charaktere, sondern verbessert diese auch, um dann in rundenbasierten Kämpfen gegen andere Teams anzutreten.

Star Wars: Galaxy of Heroes ist jetzt auch auf dem PC verfügbar und bringt zum Start des Spiels direkt eine neue Einführung für Neueinsteiger in das Sammel-RPG.

