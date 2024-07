The Acolyte: Die neue Serie zu Star Wars zeigt eine der legendärsten Lichtschwert-Techniken der Sith erstmals auf dem Bildschirm

Das Staffelfinale zu The Acolyte wurde frisch auf Disney+ veröffentlicht. In der Episode gibt es ein Detail, das Fans von Star Wars besonders begeistert haben dürfte. Erstmals sehen wir, wie die Sith ihre roten Lichtschwerter herstellen.

Achtung: Hier folgen Spoiler zur 8. Episode von Star Wars: The Acolyte.

Wie entstehen die roten Lichtschwerter? Normalerweise können die Sith keine gegenseitige Bindung mit den Kyberkristallen eingehen, die für die Herstellung der Lichtschwerter genutzt werden. Stattdessen müssen sie ein Ritual namens „Blutung“ durchführen, um das Lichtschwert rot zu färben.

Dazu lenken sie ihre negativen Emotionen wie Hass, Trauer, Angst und Schmerz in den Kyberkristall. Dieser Prozess bewirkt, dass sich das Lichtschwert rot färbt. Und genau diesen Vorgang sehen wir in Folge 8 der The-Acolyte-Serie, die bei Fans leider gar nicht gut ankommt.

Oshas emotionaler Schmerz verändert die Farbe des Lichtschwerts.

In der Folge sehen wir, wie Osha das Lichtschwert des gefallenen Jedi-Meisters Sol in ein Sith-Schwert mit der charakteristischen roten Farbe verwandelt.

Sie erfährt die Wahrheit hinter dem Tod ihrer Mutter und wird so wütend, dass sich das Lichtschwert vor ihren Augen von blau zu rot färbt. In diesem Moment setzt sie ihre Verbindung zur dunklen Seite der Macht frei. Dadurch sehen wir erstmals in einer Serie oder einem Film, wie das Färben abläuft. Doch es gab schon früher Beschreibungen, wie dieser Prozess vonstattengeht.

The Acolyte ist mit seinen acht Episoden beendet. Schaut hier einen Trailer zur Serie:

So werden Lichtschwerter in Star Wars hergestellt

Wo wurde die Blutung bereits beschrieben? Der Prozess wurde erstmals in einem Roman von E. K. Johnston mit Ahsoka im Jahr 2016 erwähnt. Das erste Mal zu sehen gab es die Blutung dagegen erst 2017 in einem Darth-Vader-Comic von Marvel.

Darth Vader konvertiert in diesen Comics frisch zur dunklen Seite der Macht. Er wird gezwungen, sich sein eigenes Lichtschwert zu besorgen. Dazu besiegte er den Jedi-Meister Kirak Infil’a, nahm sein grünes Lichtschwert an sich, brach den Kristall und färbte diesen rot.

Es gibt keine natürlich roten Kyberkristalle, weshalb die Sith durch die Blutung ihre roten Lichtschwerter herstellen müssen. Unter den Sith gab es das Gerücht, dass dafür das Lichtschwert eines Jedis gestohlen werden müsse. Doch wie sich herausstellte, eignet sich jede Art von Kyberkristall für die Blutung.

Was sind die Kyberkristalle? Die Kyberkristalle sind mit der Macht verbunden. Sie wachsen in Höhlen auf verschiedenen Planeten der Galaxis. Durch ihre Eigenschaft, Energie wie Laser oder Plasma zu leiten oder zu verstärken, werden sie in Lichtschwertern genutzt.

Die Farbe des Lichtschwerts wird von den Charaktereigenschaften des Schwertträgers bestimmt. So entstanden mehrere Lichtschwertfarben wie blau, grün oder lila.

