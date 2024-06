Die neue Serie von Star Wars bricht eine fast 50 Jahre alte Regel von George Lucas

In der neuen „Star Wars“- Serie „The Acolyte“ bricht Disney mit einer Regel von George Lucas, die fast ein halbes Jahrhundert bestand. Dabei geht es um einen Wookie, der eigentlich kein Jedi sein dürfte.

Was ist das für eine Serie? Die neue „Star Wars“-Serie „The Acolyte“ spielt einige Zeit vor den Filmen zur Zeit der Hohen Republik. Diese Zeitepoche zeigt den Höhepunkt des Jedi-Ordens.

Die Jedi sind in der Serie in ihrer Funktion als Beschützer der Galaxie zu sehen und kümmern sich um die Konflikte am Rande jener. Dabei lernen die Zuschauer viele neue Jedi kennen, unter anderem den Jedi-Meister Kelnacca. Doch wenn George Lucas noch das Sagen hätte, wäre dieser wohl nicht dabei gewesen.

Wookies tragen keine Lichtschwerter

Wieso wäre der Jedi-Meister nicht dabei? Schon seit der Erschaffung von Chewbacca vor etwa 50 Jahren entschied sich George Lucas für eine Reihe an Spezies, die nicht machtempfindsam sind. Diese können also die Macht nicht nutzen und deshalb auch keine Jedi, geschweige denn Meister werden.

Zu den Spezies, die nicht machtempfindsam sind, zählen unter anderem die Tuskens, die Vulptereens und die Wookies, wie Autor Randy Stradley, der an mehreren Star-Wars-Comicserien mitgearbeitet hat, erklärt hat (via JeuxVideo.com).

Der Jedi-Meister Kelnacca hätte zur Zeit von George Lucas wohl nicht existiert, da er diese Regel gebrochen hätte. Nun, da Disney aber die Zügel in der Hand hat, scheint die Regel nicht mehr zu gelten.

Wurde sich immer an die Regel gehalten? Nein, gerade in den „Star Wars“-Romanen der 90er und frühen 2000er finden sich immer wieder Hinweise auf Jedi-Wookies. An den Romanen arbeiteten schon immer viele verschiedene Autoren, die wohl nicht immer alle Regeln kannten oder befolgten. Dies führte auch zu dem Verbot der Schaffung solcher Charaktere seitens George Lucas.

Der Schöpfer selbst lehnte dabei einen Wookie-Jedi für das Spiel „Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords“ ab. Der Wookie-Kopfgeld-Jäger Hanharr sollte eigentlich ein dunkler Jedi werden, doch Lukas entschied sich gegen den Vorschlag der Spieleentwickler von Obsidian Entertainment.

Als George Lucas sich 2012 von Star Wars zurückzog, erschien auch die fünfte Staffel von „Star Wars: The Clon Wars", die bereits den jungen Wookie-Padawan Gungi bei der Suche nach Kyber-Kristallen, zeigte.