Prinzessin Leia trägt die Frisur einer echten Revolutionsführerin – Trotzdem war die Schauspielerin anfangs kein Fan

Wer an Prinzessin Leia denkt, hat vermutlich ihre ikonische Frisur vor Augen. Aber Carrie Fisher, die die Rolle spielte, war anfangs alles andere als glücklich darüber.

Was hat es mit Leias Frisur auf sich? Beim ersten Auftritt von Prinzessin Leia in Stars Wars: Eine neue Hoffnung aus dem Jahr 1977 ist den meisten Zuschauern vermutlich die ungewöhnliche Frisur aufgefallen.

Leia trägt die Haare an den Seiten aufgerollt, sodass sie die Ohren verdecken. Sie ist in diesem Film die einzige Figur, die ihre Haare so trägt, entsprechend trägt die Frisur zum Wiedererkennungswert bei. Über die Jahre hat sich das Bild von Leia in die Köpfe der Fans eingebrannt, und die ikonischen Haare sind ein Teil davon.

Tatsächlich trug Leia die Frisur aber nur im ersten Teil der klassischen Trilogie. Schon ab “Das Imperium schlägt zurück”, wich der strenge Look einer lockeren Art, die Haare zu tragen. Vielleicht geschah das auf Wunsch von Carrie Fisher, die Leia spielte. Denn sie war alles andere als ein Fan der Frisur.

„Ihr solltet sehen, was sie mit meinen Haaren gemacht haben“

Was dachte Carrie Fisher? Ein enger Vertrauter und Freund erzählt in seinem Buch „The Friday Afternoon Club: A Family Memoir“ von gemeinsamen Erlebnissen. Unter anderem, dass Fisher ihre Frisur in Star Wars anfangs seltsam fand.

Griffin Dunne schreibt:

Carrie wurde immer unruhiger, je näher das Erscheinungsdatum von Star Wars – der 25. Mai 1977 – rückte. „Ihr solltet sehen, was sie mit meinen Haaren gemacht haben“, schrie sie am Drehort ins Telefon, für gewöhnlich morgens, bevor sie zum Set ging, für mich um vier Uhr morgens. „Ich sehe aus, als würde ich zwei Bagels über den Ohren tragen.“ Griffin Dune in “The Friday Afternoon Club: A Family Memoir”

Mit ein bisschen Fantasie ist an diesem Vergleich durchaus etwas dran. Trotzdem: Die Frisur erlangte über die Jahre hinweg Kultstatus und wird immer mit Prinzessin Leia verbunden werden.

Woher kam die Idee dazu? George Lucas und sein Team aus Haarstylisten dachten sich die Frisur nicht selbst aus. Sie ließen sich von einer echten Person inspirieren. Nämlich von Clara de la Roche, einer mexikanischen Revolutionsführerin. Da Leia selbst ja auch eine Rebellion anführt, passte das gut.

Welche Rolle spielt die Frisur heute? Carrie Fisher ist im Dezember 2016 verstorben. Aber ihr Erbe lebt weiter. Im MMORPG SWTOR gab es virtuelle Gedenkveranstaltungen, und auch sonst stellen die Fans sicher, dass die Schauspielerin nicht vergessen wird. Dabei spielt auch Leias Frisur eine wichtige Rolle.

Heute bedienen sich viele Cosplays der Frisur, und im Netz zeigen User, wie man sie nachmachen kann. In den neuen Filmen feierte sie ebenfalls ein Comeback.

Einerseits im Kurzauftritt Leias in Rogue One, aber auch anhand der Figur Kaydel Ko Connix in Star Wars 7 und 8. Sie wird von Carrie Fishers Tochter Billie Lourd gespielt, und trägt als Hommage an ihre Mutter ebenfalls die „Bagels“ an den Kopfseiten. Fisher war auch über eine andere Sache am Set sehr irritiert – Es ging um eine seltsame Bekleidungsregel.