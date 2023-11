„Star Wars“-Regisseur hatte eine seltsame Bekleidungsregel für Prinzessin Leia – „Keine Unterwäsche im Weltall“

George Lucas, der Regisseur der ersten „Star Wars“-Filmtrilogie hatte eine besondere Vorgabe an das Kostüm von Prinzessin Leia: Sie dürfe keinen BH tragen. Auf die Frage warum lieferte er eine interessante Antwort.

Carrie Fisher († Dezember 2016) wurde als Prinzessin Leia in den Star-War-Filmen international bekannt und gefeiert. Regisseur George Lucas hatte damals ganz konkrete Vorstellungen, wie die Figur im Film aussehen sollte.

Ein Detail schien im dabei so wichtig, dass er der Schauspielerin eine bestimmte Vorgabe machte, was das Kostüm anging.

„Also würdest du von deinem eigenen BH erdrosselt werden“

Carrie Fisher schrieb in ihrem Buch aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Wishful Drinking über die spezielle Vorgabe des Regisseurs.

Im ersten Star-Wars-Film der Original-Trilogie trug Carrie Fisher in ihrer Rolle als Leia ein weißes Kleid. Am ersten Tag des Drehs kam der Regisseur zu der Schauspielerin her, schaute das Kostüm an und meinte: “Du kannst keinen BH unter dem Kleid tragen”. (via buzzfeednews)

Daraufhin frage Carrie Fisher, was der Grund dafür sei. Der Regisseur antwortete: „Weil … es keine Unterwäsche im Weltall gibt“.

Dabei soll der Regisseur sehr überzeugend geklungen haben: „Als ob er im Weltall gewesen sei, sich umgeschaut hätte und er keinerlei BHs oder Unterhosen oder Slips gesehen hätte.“

Später bei einer Show in Berkeley lieferte George Lucas Backstage der Schauspielerin noch eine ausführlichere Erklärung, warum man keinen BH im Weltall tragen sollte, wie Carrie Fisher in ihrem Buch schrieb:

So, also was passiert, ist, dass du ins Weltall reist und schwerelos wirst. So weit, so gut, richtig? Aber dann dehnt sich dein Körper aus??? Aber dein BH macht das nicht – Also würdest du von deinem eigenen BH erdrosselt werden. Carrie Fisher in Wishful Drinking, via buzzfeednews

Carrie Fisher nahm das humorvoll und kommentierte weiter in ihrem Buch: „Ich erzähle meinen jüngeren Freunden, dass ich, egal wie ich abtrete, möchte, dass berichtet wird, dass ich im Mondlicht ertrunken bin, erwürgt von meinem eigenen BH.“

