„Jeder war falsch besetzt, besonders ich“: Tom Hanks spricht über einen seiner schlechtesten Filme

Jeder Schauspieler hat wohl Filme in seiner Karriere gehabt, die er als Fehltritt bezeichnet. Tom Hanks hat sich über solch einen in seiner Karriere geäußert.

Tom Hanks hat in seiner Karriere viele Filme gedreht und zwei Oscars erhalten. Einen davon bekam er dafür, dass er durch das ganze Land rannte. Doch um diese Filme geht es an der Stelle nicht.

Der Film, über den Tom Hanks einige Worte verloren hat, ist Fegefeuer der Eitelkeiten . Er erschien 1990 und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Wolfe.

Neben Hanks waren in dem Film viele weitere große Schauspieler dabei, wie beispielsweise Bruce Willis, Melanie Griffith und Morgan Freeman.

Doch trotz der eigentlich namhaften Besetzung war der Film nicht gerade ein finanzieller Erfolg. Und für Hanks einer der mittelmäßigsten Filme, die je gedreht wurden .

Den Trailer zu einem seiner erfolgreichsten Filme seht ihr hier:

Geringe Einnahmen, schlechtes Feedback

Worum geht es in dem Film? Im Film spielt Tom Hanks einen großen Wall-Street-Broker, der mit seiner Geliebten nach Manhatten fährt. Dabei verirrt er sich versehentlich in der Bronx und überfährt hierbei eine Person of Color.

Dieses tragische Ereignis setzt eine Reihe von weiteren Ereignissen in Gang, die letztlich zum Sturz des Brokers führen.

Was sagt Tom Hanks über den Film? Zuvor war Hanks vor allem für seine komödiantischen Rollen in Filmen wie Meine teuflischen Nachbarn sowie Scott & Huutsch bekannt. Deshalb sah er in der Rolle für Fegefeuer der Eitelkeiten ein mögliches Sprungbrett in seiner Karriere.

Obwohl der Film für Hanks im Nachhinein einer der schlechtesten Filme ist, die es gibt, möchte er die Erfahrungen vom Film nicht missen. So sagt er:

Dies ist einer der mittelmäßigsten Filme, die je gedreht wurden. Und doch hätte ich etwas Wertvolles verpasst, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Der Film war von Anfang an ein faszinierendes Unterfangen. Er war überlebensgroß und erregte aus dem einen oder anderen Grund eine enorme Aufmerksamkeit. Selbst heute noch, wenn ich nach Deutschland komme, sagen die Leute zu mir: ‘Warum werden keine Filme mehr gemacht, die so gut und roh sind wie ‘Der Scheiterhaufen der Eitelkeiten’? Sie haben keine Ahnung, was es bedeutete, Amerikaner zu sein, und dass dieser Film in das nationale Bewusstsein einging. Tom Hanks im Interview mit Oprah Winfrey

Über die Besetzung des Films äußerte sich Tom Hanks ebenfalls. Er sagte: Als wir den Film machten, war er riesig. Wir konnten uns nirgendwo in New York City bewegen. Jeder sprach darüber. Jeder war falsch besetzt, besonders ich.

Wie erfolgreich war der Film? In der breiten Masse ist der Film ebenfalls nicht sehr erfolgreich angekommen. Bei Produktionskosten von 47 Millionen Dollar konnte der Film innerhalb der USA nur 15 Millionen Dollar einspielen.

Ebenfalls wurde der Film nicht für die Oscars nominiert. Dafür erhielt der Film die Goldene Himbeere für das schlechteste Drehbuch des Jahres.

Die Presse schrieb über den Film, dass er eine fade Adaption eines nachdenklichen Buches ist, schlecht vermarktet und ohne den entscheidenden Sinn für die Ironie des ursprünglichen Materials .

Auch die Bewertung von Rotten Tomatoes spiegelt das wider. Hier kommt der Film auf einen Tomatometer-Wert von 15 % und auf einen Audience Score von 26 %.

Kennt ihr den Film? Wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Seht ihr den Film ebenso kritisch wie Hanks selbst? Oder ist er vielleicht sogar einer eurer Lieblingsfilme? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ein anderer Film von Tom Hanks lässt sich übrigens auch in unserer Liste mit 5 Filmfehlern in Hollywood-Filmen finden.