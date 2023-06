Tom Hanks gewann einen Oscar, weil er durch das ganze Land rannte: „Wir drehten 27 Tage am Stück.“

Tom Hanks erhielt für Forrest Gump einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Er erinnert sich an den enormen Aufwand und seine anfänglichen Zweifel zurück, die der Filmdreh mit sich brachte.

In einer Diskussionsrunde erinnert sich Tom Hanks an die Drehzeit für Robert Zemeckis Tragikomödie aus dem Jahr 1994 – Forrest Gump (via IndieWire). Er berichtet dabei von dem Aufwand, der für den Dreh nötig war und ihn enorm erschöpft habe.

Warum war Tom Hanks so erschöpft? Tom Hanks berichtet, er sei erschöpft gewesen, weil er 27 Tage am Stück für „Forrest Gump“ gedreht habe. Um die bekannten Szenen zu bekommen, in denen Forrest durch das ganze Land rannte, seien aufwendige Maßnahmen erforderlich gewesen.

Erinnert ihr euch, wie Forrest durch das Land gelaufen ist? Nun, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Szenen an diesen Tagen zu bekommen. Du musstest zum verdammten Ort fliegen, das Kostüm anziehen, anderthalb Stunden lang rennen, dann zurückgehen, ins Flugzeug steigen und zum Beispiel nach New Hampshire fliegen und alles noch einmal machen. Also bin ich erschöpft. Ich weiß nicht, was los ist. Die Szenen auf der Parkbank haben endlose Dialoge, und wir haben sie in anderthalb Tagen gedreht. Tom Hanks via IndieWire

Auch habe Tom Hanks die Sorge gehabt, sich die ganzen Monologe nicht merken zu können – insbesondere in seinem erschöpften Zustand.

Gegenüber dem Regisseur Robert Zemeckis habe er geäußert: „Bob, mein Kopf ist fragil, […] Ich werde das niemals in meinem Kopf behalten können.“ Aber dafür hatte „Bob“ bereits einen guten Plan.

Mehrere Kameras und Stichwortkarten

Was war der Plan des Regisseurs? Er wendete eine bestimmte Kameraführung an, um gleichzeitig mehrere Blickwinkel zu bekommen. Zu Tom Hanks habe er gesagt, dass vier Kameras verwendet werden. Auch wollten sie beim Dreh Stichwortkarten benutzen, von denen Hanks ablesen könnte.

Tom Hanks hatte so seine Bedenken. Er erinnert sich an seine Reaktion: „Oh, super, danke. Lassen wir die Atmosphäre noch künstlicher werden!“

Wie erfolgreich war Forrest Gump? Entgegen seiner Bedenken und trotz seiner Erschöpfung wurde Forrest Gump ein voller Erfolg. Tom Hanks erhielt für seine Hauptrolle als Forrest seinen zweiten Oscar. Den ersten bekam er für seine Rolle des an Aids erkrankten Andrew Beckett in „Philadelphia“.

Forrest Gump erschien 1994 in Deutschland und hatte 7,6 Millionen Kinobesucher. Damit war er der erfolgreichste Film des Jahres. Weltweit spielte der Film 678 Millionen US-Dollar (knapp 624 Millionen Euro) an den Kinokassen ein.

