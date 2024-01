5 Filmfehler in Hollywood-Filmen, mit denen ihr euren Freunden auf die Nerven gehen könnt

Während 8 der Menschen synchron die Hand senken, in dem der Ring zu sehen ist, fällt der König ganz rechts auf, der die Bewegung nicht mitmacht. Denn er hält im Gegensatz zu seinen Kollegen gar keinen Ring in seiner Hand.

Auch merkte der Forscher an, dass DNA normalerweise eine Halbwertszeit von 521 Jahren hat – sie hätte sich also schon längst abgebaut und wäre nicht mehr im Blut nachweisbar.

Dank einer kleinen Mücke, die das Blut der Dinosaurier gesaugt hat und in Bernstein konserviert war, lassen sich in Jurassic Park die Urzeit-Giganten wieder zum Leben erwecken.

Nach dem Tod seiner Liebsten steht Forrest Gump trauernd vor ihrem Grab. Auf dem Grabstein sehen wir als Zuschauer deutlich das Datum eingraviert, an dem Jenny verstorben ist: Es ist der 22. März 1982. Forrest Gump erzählt, dass sie an einem Samstag gestorben sei.

Wir haben euch Filmfehler in großen Hollywood-Filmen in einer Liste gesammelt. Insgesamt 5 Patzer und einen Bonus findet ihr hier, die ihr euren Freunden beim nächsten Fernsehabend als Besserwisser um die Ohren hauen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to