Warum eine kleine Mücke die ganze Logik von „Jurassic Park“ infrage stellt

Bis ein echter Dinosaurier-Park auch in unserer Welt eröffnet, dürften also noch einige Jahre vergehen. Bis dahin bleibt die Handlung von „Jurassic Park“, wie auch die der gleichnamigen literarischen Vorlage reine Science-Fiction.

All das bedeutet aber nicht, dass sich der ein oder andere Hobbyforscher von einem Experiment abhalten ließ. So unternahm zum Beispiel ein australischer Bergbaumagnat namens Clive Parker im Jahr 2012 den Versuch, den in „Jurassic Park“ gezeigten Vorgang zu wiederholen. Leider ohne Erfolg.

