Schauspieler aus Game of Thrones entdeckt Asmongold – Ist schockiert von der Ernährung des Twitch-Streamers

Hafthor Julius Björnsson kennen viele aus seiner Rolle als „The Mountain“ in Game of Thrones. Der Strongman ist allerdings auch auf Twitch unterwegs und berichtete dort kürzlich von seiner jüngsten Entdeckung: dem MMORPG-Streamer Asmongold.

Wer ist der Schauspieler? Hafthor Julius Björnsson stellte in Game of Thrones den Charakter Gregor Clegane dar, bekannt als „The Mountain“ oder „Der Berg“. Der Isländer gehört als Strongman zu den stärksten Männern der Welt und isst zur Vorbereitung auf Wettbewerbe über 10.000 Kalorien am Tag.

Die Ernährungsweise von Twitch-Streamer Asmongold könnte ihm jedoch auf den Magen schlagen, wie er in einem aktuellen Stream verriet.

Strongman schlägt Tausch mit Asmongold vor

Was hat der Schauspieler entdeckt? In einem Stream auf seinem eigenen Twitch-Kanal Hafthorjulius berichtet der Schauspieler, dass er auf einen „brillanten“ Podcast gestoßen sei. Dabei handelte es sich um „Steak and Eggs“, einen Podcast, den Asmongold gemeinsam mit zwei Mitgliedern seiner Content-Organisation OTK betreibt, Emiru und Tectone.

Hafthor stieß auf eine Folge von Anfang 2023, in der Asmongold zahlreiche Obstsorten bewertete – viele davon aß er offenbar zum ersten Mal. Die Ernährung des Twitch-Streamers besteht überwiegend aus Fast Food, Limonade und Süßigkeiten – und Steaks für 2 Dollar.

„Ich war schockiert“, ruft der Strongman. Sein Begleiter erklärt ihm, dass er „noch gar nichts“ gesehen habe und Asmongold „anders“ sei, doch Hafthor meint: Er habe alles gesehen, was er sehen müsse. Den Stream-Ausschnitt könnt ihr hier im englischsprachigen Original sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das Video brachte ihn jedoch auf eine Idee: Der Sportler überlegt laut, wie unterhaltsam es wohl wäre, zu Asmongold nach Texas zu reisen und die Ernährung des jeweils anderen auszuprobieren. Hafthor gesteht ein, dass ein Tag mit der Ernährung von Asmongold wahrscheinlich ausreichen würde, um seine gesamten „Gains“ zu verlieren, so ganz mag er die Idee allerdings nicht verwerfen.

„Kannst du dir vorstellen, wie lustig es wäre, ihm dabei zuzusehen, wie er meine Diät isst? Er würde draufgehen. Er nahm winzige Bissen von dem Essen und ist fast gestorben.“ Ob es zum Zusammentreffen der beiden kommt, ist ungewiss – eine Reaktion von Asmongold liegt aktuell noch nicht vor.

Abgesehen von seiner Ernährungsweise kann Hafthor Asmongold durchaus etwas abgewinnen: Der sei ziemlich witzig, ein paar Mal sei er vor Lachen fast gestorben.

Fast Food ist für viele Twitch-Streamer ein essenzieller Bestandteil ihres Ernährungsplans: Wer täglich viele Stunden streamt, hat oft weder Zeit noch Lust, lange in der Küche zu stehen. Content Creator haben daher nicht unbedingt den Ruf, besonders gesund zu leben – einer will das ändern: „Alle Twitch-Streamer sitzen nur zu Hause, werden fett“ – Trymacs startet Fitness Challenge