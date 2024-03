Eine neue Serie zu Star Wars zeigt die Glanzzeiten der Jedi – Startet schon im Juni

Im Juni startet auf Disney+ eine neue Serie im Star Wars-Universum. Was Fans erwarten können, zeigt jetzt ein erster Trailer.

Welche Serie wurde angekündigt? The Acolyte heißt die neue Serie auf Disney+, welche im Star Wars-Universum spielen wird. Vor einigen Tagen erschien ein erster Poster zur Serie mit Veröffentlichungs-Datum, heute folgte der Trailer und zeigt erstmals die neuen Helden in Aktion.

Wann soll The Acolyte erscheinen? Starten soll die Serie am 04. Juni 2024 auf Disney+. Das gab vor einigen Tagen bereits ein veröffentlichtes Poster bekannt. Auf diesem seht ihr den Griff eines Lichtschwertes, aber anstatt einer Klinge sind Blutflecken zu sehen.

Zusammen mit dem Schriftzug, lässt sich vermuten, dass die Handlung recht düster werden könnte. Dieser sagt: „In an Age of Light, A Darkness rises“, was also so viel heißt wie: Im Zeitalter des Lichts, erhebt sich die Dunkelheit.

Was ist über die Handlung bekannt? The Acolyte wird einige Jahrzehnte vor Star Wars Episode I: Die Dunkle Bedrohung und während dem absoluten Höhepunkt des Jedi-Ordens spielen. Also zur Zeit der Hohen Republik, während die Jedi als Ranger und Beschützer eingesetzt werden. Unter anderem schützen die Jedi den Rand der Republik vor einer Piratengruppe, genannt Nihil.

Ebenfalls sollen Fans hier das Aufleben des Orderns der Sith erleben können.

The Acolyte verfolgt dabei einen angesehenen Jedi-Meister, welcher von dem südkoreanischen Schauspieler Lee Jung-Jae verkörpert wird. Dieser ist vielen vermutlich durch seine Hauptrolle in Squid Game bekannt.

Während er eine schockierende Verbrechensserie untersucht, trifft er auf eine junge Kriegerin (Amandla Stenberg), die in Verbindung zu seiner eigenen Vergangenheit steht. Zusammen müssen sie einem Pfad folgen, der sie erkennen lässt, dass Mächte am Werk sind, welche die Wahrheit verschleiern wollen.

Welche Schauspieler werden noch dabei sein? Für manche Fans stellt vermutlich Lee Jung-Jae schon eine große Überraschung dar. Jedoch sind schon einige andere Schauspieler bekannt und einen davon kennt ihr bereits aus den Filmen.

Joonas Suotamo verkörperte seit 2015 Chewbacca. Auch in der Serie wird er einen Wookie spielen. Ob es sich dabei sogar um Chewbacca handelt, ist jedoch noch nicht bekannt.

