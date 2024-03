Liam Neeson nutzt zum 1. Mal ein Lichtschwert in Star Wars, unterbricht damit direkt die Dreharbeiten

Viele Schauspieler werden durch ihre Arbeit an Star-Wars-Filmen zu Ikonen in der Fangemeinde. Auch Liam Neeson als Qui-Gon Jinn hat einen großen Stand in der Star-Wars-Community. In einem Interview mit Conan O’Brien erzählt der Schauspieler über die skurrile Geschichte, als er zum ersten Mal ein Lichtschwert zog.

Qui-Gon Jinn hat trotz seiner wenigen Auftritte im Star-Wars-Universum einen ikonischen Stand bei der Fangemeinde. Viele wünschen sich eine Rückkehr des Jedi’s, der Abseits von Episode 1 nur kurz in der Obi-Wan-Serie aufgetaucht ist.

In einem Interview mit Conan O’Brian in seinem Podcast Conan O’Brien Needs A Friend sprachen die beiden auch über eine skurrile Situation, die sich ereignete, als Ewan McGregor, der Obi-Wan spielt, und Liam Neeson zum ersten Mal ein Lichtschwert ziehen. Die bekannten Geräusche versuchten die beiden selbst mit ihrem Mund zu machen, doch das führte zu einer kleinen Unterbrechung der Dreharbeiten.

Ab 0:45 fragt Conan O’Brien Liam Neeson, ob die beiden das Benutzen der Lichtschwerter genossen haben. Daraufhin erzählt der Schauspieler die skurrile Geschichte. Bei den Dreharbeiten bestanden die Lichtschwerter nur aus dem Griff. Die Spezialeffekte werden dann im Nachhinein eingefügt. Meistens hat der Griff dann noch ein kleines Stück Tape dran, wie Neeson erzählt. Dabei scherzt er über sein Tape, das Grün war, weil er ein irischer Jedi ist.

Neeson erzählt dabei über das erste Benutzen der Lichtschwerter und wie beide Schauspieler automatisch anfingen, beim Schwingen des Griffs, Laserschwert-Geräusche mit dem Mund zu machen. George Lucas unterbrach dann die Dreharbeiten und sagte zu den beiden nur: Lass das weg, Jungs, wir können das später hinzufügen . Die beiden Schauspieler reagierten daraufhin nur mit: Ja, natürlich, wir wussten das .

Diese witzige Situation wäre vielleicht gar nicht zustande gekommen, wenn Ewan McGregor nicht aus seiner Comfort Zone gekommen wäre.

Im Interview gibt es noch mehr interessante Einblicke in die Dreharbeiten von Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung. Der Film ist der Beginn der Figur Anakin Skywalker, die später zum ikonischen Darth Vader wird.