Statt zu Obi-Wan in Star Wars zu werden, wollte Ewan McGregor eigentlich in seiner Comfort Zone bleiben 

Ewan McGregor ist als Obi-Wan Kenobi gar nicht mehr aus dem Star-Wars-Universum wegzudenken. Jedoch war der Schauspieler zunächst sehr zögerlich, was die Rolle anbelangte. Grund dafür war der vorherige Erfolg eines Indiefilms.

Ewan McGregor schlüpfte erstmals in die Robe von Obi-Wan in dem Film Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung (1999). Danach folgten noch zwei weitere Teile der Trilogie. Im Jahr 2022 erhielt die Figur dann sogar eine eigene Serie.

Doch wie der Schauspieler am 31. Januar 2024 gegenüber Variety verriet, war das gar nicht so sicher für ihn, dass er die Rolle spielen würde. Eigentlich hatte er einen anderen Film über Star Wars priorisiert und wollte damit lieber in seiner Comfort Zone bleiben.

„Ich dachte nicht, dass das überhaupt zu mir passte“

Vor Star Wars hatte Ewan McGregor vor allem in kleineren Filmprojekten mitgespielt. Darunter unter anderem dem Indiefilm Trainspotting (1996) unter der Regie von Danny Boyle. In diesem spielte er einen Drogenabhängigen, der seine Sucht zu überwinden versucht.

Trainspotting wurde ein großer Erfolg für den Schauspieler. Da Danny Boyle mit The Beach bereits ein weiteres Filmprojekt plante, hatte das für Ewan McGregor eine höhere Priorität als Star Wars – er wollte lieber weiterhin mit dem Regisseur arbeiten:

So erklärte der Schauspieler:

Für mich war es keine beschlossene Sache. Ich dachte nicht, dass das überhaupt zu mir passte. Ich glaubte, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein Danny Boyle-Schauspieler war. The Beach’ war wichtiger und ich meinte es ernst, es war nicht leichtfertig. Ich habe eine Menge Leute um Rat gefragt. Ewan McGregor, Quelle: Variety

Doch am Ende bekam mit Leonardo DiCaprio ein anderer Hollywood-Star die Hauptrolle in The Beach und Ewan McGregor nahm mit Obi-Wan Kenobi eine seiner größten Rollen in seiner Karriere an.

Wie steht McGregor zu Obi-Wan? Ewan McGregor erzählte weiter: „Ich bin froh, dass ich diese Figur für viele Leute bin, aber als diese Filme herauskamen, waren sie so unbeliebt. Das war hart. Der erste Film wurde verrissen und wir mussten noch zwei weitere machen! Es war seltsam, in einem Film mitzuspielen, der schlecht aufgenommen wurde.“

Jedoch würde er inzwischen sehr gerne ein weiteres Mal in seine bekannte Star-Wars-Rolle zurückkehren und eine 2. Staffel der Serie drehen. Jedoch sei bisher nichts dazu bei Disney im Gespräch.

