Star Wars: Mit der Serie Ahsoka erfüllte sich ein nerdiger Wunsch von Hayden Christensen

Weiter erzählte der Schauspieler: „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‘Mann, es wäre so cool, etwas davon in Live-Action zu sehen. Das wurde mir von George Lucas beschrieben, als wir an Episode III arbeiteten, die Dinge, die zwischen Episode II und III passierten.“

„Die Szenen, die ich als Anakin in Ahsoka spielen durfte, waren ein Punkt auf meiner Wunschliste, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn hatte.“ erklärte der Schauspieler in dem Interview.

Hayden Christensen verkörperte in der 2. Star-Wars-Trilogie Anakin Skywalker aka Darth Vader. Wie er in einem Interview verriet, erfüllte sich durch die Serie Ahsoka ein kleiner Wunsch von ihm.

