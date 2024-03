Star Wars: Ein Kind hatte zu wenig Angst vor Darth Vader, da brüllte er es an – Nun tut’s ihm leid

Pokémon GO zeigt seine neue Season „Welt voller Wunder“ im Trailer. Was könnt ihr erwarten?

„Als wir die Szene drehten, hatten wir Schwierigkeiten, die gewünschte Reaktion von dem Jungen zu bekommen. Also habe ich ihn angeschrien oder angeknurrt, weil wir einen echten Moment brauchten, in dem er erschrocken ist. So bekamen wir die Reaktion, die wir brauchten, und die Szene funktioniert wirklich gut.“

Jedoch hatten sie bei den Dreharbeiten das Problem, dass der eine Junge, der zu Anakin in der Szene spricht, nicht stark genug auf die Bedrohung reagierte. Also musste Hayden Christensen etwas nachhelfen und dem Kinderdarsteller Angst machen:

Dabei wurde er auch auf die eine Szene in Die Rache der Sith angesprochen, in der Anakin Skywalker zu den Jedi-Initianden ging und sie dann ermordete.

Hayden Christensen sprach über die Dreharbeiten einer der schockierendsten Momente in Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith, bei denen er ein Kind anbrüllte. Auch wenn das so gewollt war, tat es ihm im Nachhinein leid.

