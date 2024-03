Ein dritter Teil wird in Zukunft die Geschichte rund um Cal Kestis fortführen. Das nächste Star-Wars-Spiel aber kommt von Ubisoft und dreht sich um eine Verbrecherin: Neues Spiel zu Star Wars will euch als Schurkin die kriminelle Unterwelt erleben lassen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to