Star Wars Outlaws sorgt vor Release für Ärger: Braucht Internet-Verbindung für Installation

Ganz davon abgesehen gibt es auch weiterhin eine anhaltende Kritik an der Praxis, dass für physisch gekaufte Spiele ein “Online-Zwang” herrscht – etwas, das vor allem Ubisoft in den letzten Jahren etabliert hat.

Was ist das Problem daran? Aufgrund der Langlebigkeit des Star-Wars-Franchise werden diese Spiele häufig auch noch in vielen Jahren gespielt. Wenn allerdings bereits zur Installation eine dauerhafte Internet-Verbindung notwendig ist, dann wirft dies die Frage auf, ob man Star Wars Outlaws auch noch in einigen Jahren spielen können wird, wenn das Spiel von Ubisoft nicht mehr unterstützt wird und die entsprechenden Server abgeschaltet werden.

Was wurde nun bekannt? Um Star Wars Outlaws überhaupt installieren zu können, wird eine Internet-Verbindung benötigt. Bei einer digitalen Variante des Spiels wäre das natürlich logisch – es gilt aber auch für die physische Variante. Wer sich das Spiel also als Disc im Laden kauft, braucht trotzdem eine Internet-Verbindung um die Installation durchführen zu können.

