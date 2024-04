Star Wars Outlaws bringt eine beliebte Figur aus dem Solo-Film zurück – Allerdings ohne den Star hinter der Rolle

Tatsächlich erinnern das Charaktermodell auf den Bildern (via reddit ) schon sehr an die originale Darstellerin. Zumindest am Aussehen wird also festgehalten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen die Enthüllungen? Brian Shea von Game Informer meldet in einem Tweet, dass Emilia Clarke nicht Teil von Star Wars Outlaws sei. Das heißt, dass jemand anderes die Figur Qi’ra spielen wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to