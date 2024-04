Ubisoft leakt selbst den Release vom neuen Star Wars Outlaws, zeigt Inhalte der Deluxe-Edition

Mit einem Video hat der japanische YouTube-Kanal von Ubisoft versehentlich Informationen zum neuen Open-World-Game Star Wars Outlaws verteilt. Wie es aussieht, könnt ihr ab August spielen. Die teuren Editionen des Spiels enthalten laut Leak einige Kosmetika.

Wann erscheint Star Wars Outlaws?

Laut Beschreibung des mittlerweile gelöschten Videos soll Star Wars Outlaws am 30. August 2024 erscheinen.

Das Spiel kommt für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Ihr spielt in Outlaws eine Schurkin in der Kriminellen Unterwelt und nicht wie sonst einen Jedi oder Sith.

Das Video soll offiziell erst am 9. April um 18:00 Uhr live gehen, die Info kommt also nun einige Stunden zu früh.

Was steckt in der Deluxe-Edition? In der Beschreibung war neben dem Datum außerdem zu sehen, welche Inhalte bereits in der Gold- und Ultimate-Edition von Star Wars Outlaws stecken (via insider-gaming).

Demnach sollen die beiden teuren Versionen zusätzlich zum Spiel einen Season Pass und einen 3-tägigen Frühzugang enthalten. Wer vorbestellt, soll mit dem Kessel Runner Bonus Pack einige kosmetische Items erhalten: jeweils Kosmetika für euren Speeder und das Raumschiff.

In einer Fußnote heißt es, dass sich die Inhalte noch ändern können und sie unter Umständen später noch im Shop verkauft oder verschenkt werden könnten.

Hier seht ihr 10 Minuten Gameplay zum Spiel:

Star Wars: Outlaws – 10 Minuten Gameplay vom Open-World-Spiel der Division-Erschaffer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Outlaws verzichtet auf Jedi in der Hauptrolle, lässt euch in die Unterwelt abtauchen

Star Wars Outlaws wurde beim Xbox Games Showcase 2023 ausführlich vorgestellt. Nach vielen Spielen, in denen ihr entweder Soldaten im Krieg Imperium gegen Rebellen oder direkt Jedi und Sitz gespielt habt, gibt es in Outlaws Abwechslung.

Ihr spielt die Schurkin Kay Vess, eine Gesetzlose und Diebin, die um ihr Überleben kämpft und dafür haufenweise verschiedene Aufträge annimmt. Vom Look her erinnert die Protagonistin an den berühmten Revolverhelden Han Solo.

Hinter Outlaws stehen Ubisoft als Publisher und Massive Entertainment als Entwickler. Massive hat zuvor Far Cry 3 sowie The Division 1 und 2 erschaffen. Outlaws war direkt das Gesprächsthema Nummer 1 und erinnert Fans vor allem an The Division. Im Gameplay sind entsprechende Features zu sehen wie:

Stealth-Gameplay mit Schleichen und lautlosem Anschleichen

klassische Elemente von Deckungs-Shootern

Der Speeder als Fortbewegungsmittel, eine Art Motorrad, sowie euer eigenes Raumschiff

Ein knuffiger Alien als Begleiter

Das Gameplay kam zwar gut an, es gab allerdings auch Skeptiker, die finden, dass das alles etwas zu gut aussah. Mit dem neuen Trailer wird vermutlich etwas mehr vom Spiel bekannt und wenn der Leak stimmt, könnt ihr euch im August selbst davon überzeugen.