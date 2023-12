Star Wars: Ein Hinweis verrät, was Chewbacca vor seiner Zeit mit Han Solo gemacht haben könnte

Ein Buch nimmt die Geschichte der Wookies genauer in den Fokus und behandelt Geschehnisse, die vor den Star-Wars-Filmen stattfanden. Das könnte erklären, was Chewbacca machte, bevor er sich Han Solo anschloss.

Das Buch Star Wars: The Secrets of the Wookiees von Marc Sumerak fokussiert sich auf Chewbaccas Artgenossen, die Wookies. Dabei geht er auch auf große Ereignisse rund um ihren Heimatplaneten Kashyyyk ein.

Star Wars: The Secrets of the Wookiees gilt als canon, ist also im gleichen Universum verortet, wie die Filme rund um Star Wars und liefert ergänzende Informationen.

Anhand des Buches lässt sich darauf schließen, was Chewbacca, der treue Begleiter von Han Solo, gemacht haben könnte, bevor er sich dem Captain des Millenium Falcon anschloss.

Chewbacca hat wahrscheinlich für seine Heimat gekämpft

In The Secrets of the Wookiees erfährt man, dass Kashyyyk, die Heimat von Chewbacca sowie anderen Wookies, von der Trade Federation (auf Deutsch: Handelsföderation) attackiert wird – und das schon seit vielen Jahren:

Deswegen „[…] haben die Wookies zwei Jahrzehnte lang unermüdlich gegen die wiederholten Angriffe der Handelsföderation gekämpft.“ (aus The Secrets of the Wookiees via: Screenrant)

Das zeigt, dass die Föderation schon lange vor der Invasion von Naboo versuchte, sich fremde Planeten unter den Nagel zu reißen – in dem Falle den von den Wookies.

Während der Klonkriege erhielt dann die Handelsföderation zusätzliche Unterstützung von der Seperatistenallianz, um dann im Jahr 19 BBY einen letzten Angriff zu starten, um Kashyyyk endgültig zu erobern.

Am Ende der Klonkriege befand sich Chewbacca gemeinsam mit Yoda in seiner Heimat. In Star Wars: Episode 3: Die Rache der Sith ist der Wookie 181 Jahre alt (seine Art hat eine durchschnittliche Lebensspanne von 400 Jahren).

Damit ist naheliegend, dass Chewbacca die jahrelangen Invasionsversuche der Trade Federation miterlebt hat und gemeinsam mit den anderen Wookies gegen die Feinde kämpfte.

