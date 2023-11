Star Wars enthüllt nach 43 Jahren die wichtige Rolle eines unscheinbaren Charakters, den kaum wer kennt

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Dass auch kleinste Details, wie der unscheinbare Nebencharakter, in den Star-Wars-Filmen eine Rolle spielen können, zeigte auch eine Anekdote, die Leia-Darstellerin Carrie Fisher († Dezember 2016) in ihrem Buch humorvoll festhielt:

Lobot hat in Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück nur wenige Szenen. Jedoch gab es ursprünglich mehr Videomaterial zur Figur; aber die Sequenzen schafften es nicht in den fertigen Film, sondern wurden gecuttet.

Lando sagt darin zu dem Cyborg: „Alle in dieser Branche sind sich in einem Punkt einig: Man muss jemandem die Wahrheit sagen. Jemand muss dafür sorgen, dass man ehrlich bleibt. Wenn du anfängst, diese Person anzulügen, steuerst du auf den Rand einer Klippe zu….Für mich bist du diese Person, Lobot.”

Was erfahren wir im Comic über Lobot? In Comic Star Wars #40 von Charles Soule and Madibek Musabekov, der am 1. November 2023 erschien, versucht Lando Lobot zu retten, denn: Dessen Cyborg-Implantate wurden von einem Andruiden-Virus korrumpiert.

