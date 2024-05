Nach 17 Jahren kehrte Hayden Christensen als Darth Vader zurück, sorgte für Gänsehautmomente am Set

Hayden Christensen kehrte für die Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi noch einmal in die Rolle von Anakin Skywalker aka Darth Vader zurück und sorgte für starke Emotionen bei der Crew.

Rund 17 Jahre war es her, dass Hayden Christensen gemeinsam mit Ewan McGregor, als Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi in Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith (2005) zusammengearbeitet hatten.

Doch die Star-Wars-Serie Obi Wan Kenobi (2022) kehrten die beiden Schauspieler noch einmal in ihre ikonischen Rollen zurück.

Wie Ewan McGregor in einem Interview mit Vanity Fair vom 8. April 2024 erzählte, waren die Momente, in denen Darth Vader wieder am Set war, wohl sehr emotional für alle Beteiligten.

Hier seht ihr einen Trailer zur Obi-Wan Kenobi:

Wie Ewan McGregor erklärte, war es keine eigentlich keine besonders emotional geschriebene Szene, die er gemeinsam mit Hayden Christensen am Set der Star-Wars-Serie drehte. Jedoch war es etwas Besonderes, dass er gemeinsam mit seinem Kollegen noch einmal diese Rollen spielen durfte:

„Ich glaube nicht, dass es wirklich so emotional geschrieben war, aber es hatte etwas damit zu tun, Hayden [Christensen] zu sehen und wieder mit Hayden zu arbeiten, in diesem Zustand, das mich das fühlen ließ.“

Doch nicht für den Obi-Wan-Darsteller schien die Rückkehr von Darth Vader etwas Besonderes zu sein. Auch der Rest der Crew reagierte auf die Momente, in denen Darth Vader am Set war, mit absoluter Stille und manchmal flossen sogar ein paar Tränen:

Es hat mich genauso überrascht wie alle anderen. Als es dann losging, waren sehr viele Leute am Set. Jedes Mal, wenn Hayden da war, ich meine, es ist ein Beweis für die Liebe, die die Leute für ihn empfinden, dass jedes Mal, wenn Hayden ans Set kam, Hunderte von Leuten da waren. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Es war unglaublich. Als wir rüberliefen, weinten die Leute vor den Monitoren. Es war wirklich erstaunlich, das zu tun. Ewan McGregor, Quelle: YouTube

Mehr zu Star Wars findet ihr auch hier bei unseren Kollegen von Moviepilot: Star Wars: Episode I hat in nur 60 Sekunden die größte Kino-Revolution des 21. Jahrhunderts losgetreten

In einem Interview mit dem Empire Magazin äußerte sich Hayden Christensen dankbar über die Möglichkeit, noch einmal in Obi-Wan Kenobi in seine Star-Wars-Rolle schlüpfen zu können und meinte, dass er dadurch seiner Figur noch mehr Tiefe geben könnte:

„Die Szenen, die ich als Darth Vader in Obi-Wan spielen durfte, waren für mich sehr wichtig. Die Möglichkeit, der Figur ein wenig mehr Substanz zu geben und die Brücke zu Vader ein wenig mehr zu schlagen, ist eine sehr lohnenswerte Sache.“

In einem anderen Interview erzählte der Darth-Vader-Schauspieler die Anekdote, wie er beim Dreh einer der schlimmsten Szenen in Star Wars ein Kind anknurrte, um ihm mehr Angst zu machen. Mehr dazu könnt ihr hier bei MeinMMO nachlesen: Star Wars: Ein Kind hatte zu wenig Angst vor Darth Vader, da brüllte er es an – Nun tut’s ihm leid