Neues Spiel zu Star Wars will euch als Schurkin die kriminelle Unterwelt erleben lassen

Star Wars Outlaws soll das erste Open-World-Spiel innerhalb des beliebten Franchise werden. Diesmal sollt ihr das Universum jedoch nicht aus der Sicht der Jedi, des Imperiums und der Sith erfahren, sondern einen Einblick in die kriminelle Unterwelt bekommen.

Worum geht es in Star Wars Outlaws? Star Wars Outlaws ist das erste Spiel mit einer offenen Welt im Star-Wars-Universum. Das Spiel von Ubisofts Entwicklerstudio Massive Entertainment (Far Cry 3, The Devision 1&2) soll 2024 für Xbox Series X|S, PS5 und PC erscheinen.

Diesmal schlüpft ihr jedoch nicht in die Rolle eines Jedi oder anderen Kämpfer der „guten Seite“, sondern taucht in die kriminelle Unterwelt ein.

Ihr spielt als die junge Outlaw Kay Vess, eine Gesetzlose, die auf der Suche nach Arbeit ist und ständig um ihr Überleben im Universum kämpfen muss. Das Schicksal des Universums scheint Kay eher nicht zu interessieren. Jedenfalls ist es nicht wichtiger als ihre nächste Bezahlung zu sichern.

Star Wars: Outlaws – 10 Minuten Gameplay vom Open-World-Spiel der Division-Erschaffer

Entwickler freuen sich auf eine originelle Schurken-Story: In einem Interview mit Kotaku spricht Direktor Navid Khavari jetzt über das kommende Spiel.

Dabei macht er vor allem deutlich, dass die Entwickler sich freuen, endlich eine originelle Schurken-Story in diesem Universum erschaffen zu können. „Es hat etwas Aufregendes, dieses Universum aus der Perspektive einer Schurkin wie Kay zu betrachten, die keine Erfahrungen mit dem Imperium, Jedi, Rebellen oder den Sith hat“, verrät Khavari.

In Star Wars Outlaws sollen Spieler wirklich erfahren, was es heißt, in der Unterwelt zu überleben. Kay soll da als Protagonistin genau richtig sein. „Das ist ein Charakter, der einfach versucht klarzukommen – stehlen, überlisten und das Volk betrügen“, so beschreibt Khavari die junge Schurkin.

Denn Kay muss sich ohne Jedi-Fähigkeiten auf andere Dinge und Mitstreiter verlassen und versucht sich in einer Welt zurechtzufinden, die sie noch nicht ganz versteht. So hoffen die Entwickler, dass Spieler sich mit ihr ein bisschen identifizieren können.

Die Geschichte um einer Schurkin in der Unterwelt soll vor allem deshalb gut funktionieren, weil die Entwickler sich in einem intensiven Austausch mit Lucasfilm für eine ganz bestimmte Zeitspanne entschieden haben.

Das Jahr zwischen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rükkher der Jedi-Ritter“ soll demnach voll von intergalaktischer Kriminalität sein, denn zu diesem Zeitpunkt herrscht das Imperium mit einer eisernen Faust über die Galaxie.

„Die Rebellen befinden sich in der Defensive, und während jeder in die zivilen Unruhen verwickelt und abgelenkt ist, gibt es ein Vakuum, welches der Unterwelt die perfekte Gelegenheit bietet, außerhalb des Blicks des Imperiums zu wachsen und Macht zu gewinnen“ erklärt Khavari.

Was könnt ihr vom Gameplay erwarten? Khavari spricht über das Gameplay von Star Wars Outlaws. Denn vor allem, wie dies im ersten Open-World-Spiel des Franchise aussehen soll, interessiert die Spieler.

Khavari beschreibt das Gameplay in seinem Interview als drei verschiedene Arten von Erfahrungen:

Ihr begebt euch in belebte Städte und Kantinen, voll Kriminalität und korrupten Imperialisten

Ihr erlebt Abenteuer in einer großen, mysteriösen und beeindruckenden offenen Welt

Ihr könnt die Galaxie auf Kay’s Schiff erkunden

Die Galaxie dabei frei und nach euren Vorstellungen zu bereisen, war für die Entwickler besonders wichtig, um das richtige Gefühl rüber zu bringen. „Einer der Kernpunkte für die Schurken-Fantasie ist es, sein eigenes Schiff zu haben, welches essenziell sein Zuhause ist“, sagt Khavari. Typisch für eine Outlaw ist Kay ständig auf Reisen und so könnt ihr euch mit eurem Schiff einfach zwischen den Planeten hin und her bewegen.

Dabei beschreibt Khavari die Möglichkeiten, die ihr im Spiel haben werdet: „Wenn ihr von dem vorgebenden Pfad abweicht, wird euch eure Bereitschaft zum Erkunden auch einige Überraschungen bieten. So könnt ihr mit dem Auftrag eine imperiale Sendung zu stehlen starten, aber auf eurem Speeder abgelenkt werden und in die Toshara-Wüste abdriften, um nach Artefakten zu suchen und das Spiel wird euch für eure Neugierde belohnen.“

Interessant wird dabei auch die Frage, wie sich der kriminelle Aspekt auf das Gameplay auswirkt. Khavari sagt dazu, dass ihr mit verschiedenen Quest den Ruf von Kay verändern könnt. Dieser nimmt dann Einfluss auf die angebotenen Jobs und den Verlauf der Story.

Dabei sollt ihr auf bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Jabba treffen. Mit euren Entscheidungen und Aktionen bestimmt ihr dann eure Beziehungen zu diesen Charakteren.

