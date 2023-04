Das MMORPG zu Star Wars ist bis heute erfolgreich – Darum lieben Spieler SWTOR auch 12 Jahre nach Release

Am 20. Dezember 2011 ging Star Wars: The Old Republic (SWOTR), das MMORPG im Star Wars Universum, online. Die Entwickler BioWare landeten damit einen Hit, der auch viele Jahre später erfolgreich bleibt.

Das MMORPG zum beliebten Star-Wars-Franchise ist zwar in die Jahre gekommen, wird aber von vielen MMORPG-Fans bis heute geliebt.

SWOTR erhält immer noch regelmäßig Updates. Auch wenn es mittlerweile weniger ist als früher, versorgt BioWare ihre Spieler regelmäßig mit neuem Content.

Den Spielerzahlen auf Steam ist eine feste Spielerbasis anzusehen. Ein starker Ausreißer ist der Steam-Release im Jahr 2020, wodurch SWOTR kurzzeitig über 30.000 Spieler hatte. Danach pendelte es sich bei 7.000 bis 8.000 aktiven Spielern ein (via SteamDB). Da man das MMORPG auch über den EA-Client starten kann, liegt die tatsächliche Zahl vermutlich höher.

Werdet Teil der galaktischen Republik oder des Sith Imperiums

Was ist das für ein Spiel? Bei SWOTR handelt es sich um ein MMORPG im weltberühmten Star-Wars-Setting. Direkt am Anfang müsst ihr eine Entscheidung treffen: Schließt ihr euch der galaktischen Republik oder dem Sith Imperium an?

Danach wählt ihr aus 8 Klassen, von denen 4 zur Republik und 4 zum Imperium gehören. Unterschiedliche Rassen gibt es auch, die meisten davon sind allerdings nur im kostenpflichtigen Abo enthalten.

Seinen Fokus legt SWOTR klar auf die Story. Daneben bietet es aber auch PvE-Inhalte wie Dungeons, hier Flashpoints genannt, sowie verschiedene PvP-Modi. Besonders spannend ist das Space-PvP, bei denen ihr euch untereinander Schlachten mit Raumschiffen liefert.

Zwar setzt das Spiel auf klassisches Tab-Targeting, versucht dies aber moderner und dynamischer umzusetzen. Dennoch wirken die Kämpfe aus heutiger Sicht eher statisch und veraltet.

Auch der Grafik und den Animationen ist anzusehen, dass das MMORPG schon über 10 Jahre auf dem Buckel hat.

Im Video seht ihr den Cinematic-Trailer zu SWOTR:

Was kostet SWOTR? Zum Release war es kostenpflichtig, mittlerweile haben die Entwickler aber auf Free2Play umgestellt und bieten ein optionales Abonnement für 12,99/Monat, das Spielern Vorteile bringt. Ihr könnt dadurch alle Erweiterungen durchspielen, bekommt Münzen für den Echtgeld-Shop und könnt an Spielinhalten beliebig oft teilnehmen.

Somit ist das MMORPG zwar grundlegend kostenlos, kommt aber mit Einschränkungen daher.

Besonders für Storyline und Vertonung gelobt

Spieler lieben das MMORPG besonders für die Story. Die spielt 3.000 Jahre vor den Filmen und lässt euch eure persönliche Saga durchleben. Ihr wählt eine von 8 Geschichten und könnt innerhalb davon dann Entscheidungen treffen, die Einfluss auf den Verlauf nehmen.

Die Antwort-Optionen, die die Story euch bietet, sind dabei manchmal eher belanglos, an manchen Stellen entscheidet ihr aber über sehr wichtige Dinge – So liegt bereits zu Beginn das Schicksal von 3 Gefangenen in euren Händen.

Außerdem können Spieler durch ihr Handeln wählen, ob sie Punkte für die helle oder dunkle Seite der Macht sammeln, was sich wiederum aufs Gameplay auswirkt.

Dem Youtuber Entenburg zufolge ist die Story sehr mitreißend: „Tatsächlich habe ich während meiner gesamten Spielzeit in SWOTR nicht einen Text geskippt, was bei einem MMORPG ein mittelschweres Wunder ist.“

„Für Star-Wars-Fans ein Muss“

Auf Steam fallen 89 % der über 50.000 Rezensionen positiv aus, wodurch das MMORPG eine Wertung von „Sehr positiv“ erhält. In den Bewertungen findet man vor allem Stimmen von Star Wars Fans, die die Story lieben.

Wir fassen ein paar der Rezensionen hier für euch zusammen:

lukawa: „Spiele das Spiel seit ich 12 bin, mittlerweile bin ich 17. Es mag bessere Spiele geben, aber SWTOR ist das einzige, zu dem ich auch nach Jahren immer noch wieder zurückgehe.“

Waffelmann: „Es macht auch nach so vielen Jahren immer noch Spaß.“

Sycees: „Gutes MMORPG mit Tab-Targeting. Vor allem Fans fesselnder Geschichten werden SWOTR lieben.“

Jingo: „Spiele es seit Jahren, ist sehr abwechslungsreich und gibt viel zu entdecken. Will nicht viel drum herumreden: 10/10, möge die Macht mit euch sein.“

Vollerempfang: „Insgesamt, mit oder ohne Freunden, ein echt tolles Spiel zum günstigen Preis, mit einer freundlichen Community, die auch mit Einsteigern respektvoll umgeht.“

Zatec: „Sehr gutes MMO, vor allem die Storymissionen sind sehr gut. Für Star-Wars-Fans ein Muss.”

Lohnt sich SWOTR 2023? Für Fans des Franchise lohnt sich das MMORPG auch heute noch, da es einzigartige Inhalte im Universum von Star Wars bietet. Bis ihr zu anderen Spielern aufgeschlossen habt, wird es zwar eine Weile dauern, doch die Story liefert einen spannenden Levelprozess.

Wer hingegen großen Wert auf eine moderne Grafik und ein spannendes Kampfsystem legt oder gar kein Interesse an der Geschichte hat, sollte lieber einen Bogen um SWOTR machen.

Was sagt ihr zu SWOTR? Seid ihr Fans von Star Wars und habt das MMORPG mal angespielt? Seid ihr noch aktiv dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

