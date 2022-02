SWTOR: Die Story vom Release bis Legacy of the Sith zusammengefasst

Star Wars: The Old Republic erschien im Jahr 2011 und hat seitdem viele Updates und Erweiterungen bekommen. Wir von MeinMMO möchten euch die wichtigsten Abschnitte der Story zusammenfassen, damit ihr 2022 perfekt vorbereitet in die neue Erweiterung einsteigen könnt.

SWTOR ist auch nach mehr als 10 Jahren ein beliebtes MMORPG auf dem Markt. Doch die Story kann gerade für neue Spieler, aber auch für Rückkehrer etwas erschlagend sein. Darum möchten wir euch hier die wichtigsten Eckpunkte und Charaktere nochmal genauer vorstellen.

Die Vorgeschichte

Im Jahr 3.963 BBY, also 3.963 Jahre vor der Schlacht um Yavin, in der Luke Skywalker den ersten Todesstern mit seiner Rakete zerstörte, kam es zu den Mandalorianischen Kriegen. Dabei bekämpften sich Mandalorianer und die Republik. Orchestriert wurde dies alles jedoch vom Sith Darth Vitiate, auch bekannt als Valkorion oder Tenebrae.

Doch die beiden Jedi Revan und Malak schafften es, die Mandalorianer und das Sith-Imperium zu besiegen. Allerdings gelang es Valkorion, sich anschließend in die Gedanken der beiden Jedi einzumischen und Zwietracht zu sähen. Aus Revan wurde Darth Revan. Dies endete in einem Jedi-Bürgerkrieg, der beinahe den gesamten Orden ausgelöscht hätte.

Allerdings wurde Revan von Jedi nach einer Schlacht gefunden und sein Gedächtnis gelöscht. So fand Revan den Weg zurück zu hellen Seite der Macht. Doch bei seinem Kampf gegen das Böse wurde er von einem Sith gefangen genommen und jahrzehntelang in einer Festung gefangen gehalten.

Der Imperator Valkorion.

Im Jahr 3.681 folgte dann der Große Galaktische Krieg. Valkorion gelang es, die Sith zu vereinen und auf dem Planeten Dromund Kaas zu versammeln. Von dort aus attackierten sie überraschend die Republik und die noch immer geschwächten Jedi.

Doch der Krieg zog sich lange hin und nach 28 Jahren gab es noch immer keinen Sieger. Valkorion entwickelte daraufhin einen hinterhältigen Plan. Darth Baras traf sich mit Vertretern der Republik auf Alderaan, um einen Friedensvertrag auszuhandeln.

Gleichzeitig attackierte der Sith Darth Malgus in einem überraschenden Angriff die Hauptstadt der Republik – Coruscant. Dieser Angriff zwang die Republik dazu, den Vertrag mit den Sith zu unterzeichnen und viele Systeme an sie abzutreten.

Dies geschah 10 Jahre vor den Ereignissen von SWTOR und es folgte eine Zeit des Kalten Krieges.

Das Grundspiel von SWTOR

Die Geschichte von SWTOR beginnt im Jahr 3.643 BBY, also mehr als 300 Jahre nach den Mandalorianischen Kriegen. Der Jedi-Orden erholt sich noch immer von den Angriffen, während die Sith neue Pläne schmieden, um die Republik zu stürzen.

Die genaue Geschichte verläuft dabei immer etwas anders, je nachdem welche Klasse ihr euch erstellt habt. Allerdings versuchen sich die Republik und das Imperium im Hintergrund ständig zu untergraben und gegeneinander zu sticheln:

Als Jedi-Ritter etwa trefft ihr in der Story auf einen Sith, der den Planeten Tython und seine Bewohner attackierte.

Als Jedi-Botschafter dreht sich eure Geschichte um ein Artefakt der dunklen Seite, das gestohlen wurde.

Als Sith-Krieger müsst ihr einen anderen Sith, euren direkten Widersacher, ausschalten.

Als Imperialer Agent infiltriert ihr eine Hutten-Basis.

Nach euren ersten Missionen betretet ihr die Hauptstadt eurer jeweiligen Fraktion – Coruscant oder Dromund Kaas. Dort steht ihr vor verschiedenen Herausforderungen.

Als Mitglied der Republik oder des Imperiums könnt ihr die Geschichte von SWTOR erleben.

Die Republik etwa hat eine besondere Waffe gebaut, die einen Planeten vor Angriffen schützen soll. Doch die Pläne wurden von einer Diebesgilde gestohlen. Es stellt sich heraus, dass hinter der Aktion Eli Tarnis, ein getarnter Sith-Lord, steckt. Die Jedi bezwingen Tarnis, doch sein Vater, Darth Angral, erklärt der Republik daraufhin den Krieg.

Die Sith wiederum erleben das Erwachen einer dunklen Macht, die sie nicht kontrollieren können und die einer Gruppe von arroganten Sith das Leben kostete. Außerdem begannen innerhalb des Dunklen Rates Intrigen und Machtspiele. Valkorion, der Imperator, war nach einer Auseinandersetzung mit einem Jedi verschwunden und Darth Malgus übernahm nach seinem Triumph auf Coruscant das Kommando.

Immer wieder kommt es im Laufe der Zeit und Story zu einem Aufeinandertreffen von Sith und Jedi, Imperium und Republik. Auf dem Wüstenplaneten Tatooine kam es zu einem Wettrennen um ein mächtiges Artefakt, das die Sith kontrollieren und die Jedi zerstören wollten.

Für die Republik kommt es dann zu einem tragischen Ereignis, weil die Königin von Alderaan und ihr Sohn verstarben. Auf dem Planeten kommt es daraufhin zu einem Kampf um die Thronfolge, auf die mehrere Häuser Anspruch erhoben.

Währenddessen plante Darth Angral mehrere Angriffe auf die Republik. Bei einem dieser Angriffe wurde Darth Angral jedoch von den Jedi getötet. Daraufhin wurde der Friedensvertrag von Coruscant aufgelöst und es kam zu einem offenen Krieg.

Darth Angral möchte seinen Sohn rächen.

Während der Kriege wird Jedi-Meister Oteg von einem mysteriösen Machtgeist besucht. Der teilt ihm mit, dass sich ein mächtiger Jedi im Mahlstromnebel befindet und dort von Imperator festgehalten wird.

Es stellt sich heraus, dass es Revan war, der Held der Mandalorischen Kriege. Die Jedi befreien ihn und er beschließt, das Sith-Imperium für immer auszulöschen. Dazu stellte er eine eigene Flotte zusammen. Mit seiner mentalen Verbindung gelang Revan zudem, den Imperator zu verwirren und von seinen Kriegsplänen abzubringen.

Doch Revans Flotte geriet in einen Hinterhalt von Darth Malgus, der Revan besiegte. Revan selbst verschwindet dann in einem Lichtblitz.

Der Krieg setzte sich fort, wobei ein neuer Feind auf sich aufmerksam machte. Darth Ikoral, ein Sith-Lord, der sowohl die Republik als auch das Imperium attackierte. Beide Fraktionen versuchen daraufhin Darth Ikoral zu attackieren und es gelingt ihnen, sein Schiff, die Red Reaper, und auch den Sith selbst zu töten.

Darth Ikoral bei einer Holo-Übertragung.

Darth Malgus riss indes die Herrschaft über das Imperium an sich. Der Imperator war seit Jahren verschwunden und nicht zuletzt der Einsatz von Revan führte dazu, dass Valkorion kein Lebenszeichen von sich gab. Das “Neue Imperium” unter der Führung von Malgus sollte endlich die Streitereien unter den Sith-Lords beenden. Er eroberte daraufhin die Raumstation des Imperators und beanspruchte sie für sich.

Allerdings starben bei einem Angriff auf Fort Barrow viele Anhänger von Malgus, darunter sein Leutnant Darth Severin. Im Anschluss verbündeten sich Sith und Jedi, um Malgus den Verräter zu besiegen.

Das Imperium kam aus diesem Kampf jedoch sehr geschwächt heraus. Obwohl sie weite Strecken des Krieges gegen die Republik dominieren konnten, war der Verlust von Malgus und seinen Streitkräften ein herber Rückschlag.

Gleichzeitig lies ein rachsüchtiger Wissenschaftler die Rakghul-Seuche los, ein Virus, das zu einer Quarantäne auf einigen Planeten führte. Welche Rolle die Wissenschaftler und die Seuche spielten, war weder dem Imperium noch der Republik anfangs klar.

Aufstieg des Huttenkartells

In der Erweiterung dreht sich die Geschichte um die Hutten, die aus der geschwächten Situation des Imperiums ihrerseits Vorteile ziehen wollen. Toborro, der neue Anführer der Hutten, plante einen Feldzug auf verschiedene Systeme, um die Reichweite der Hutten auszuweiten. Dabei sollte eine besonders starke Energiequelle auf dem Planeten Makeb helfen.

Doch die geriet außer Kontrolle und die Republik griff ein und sagte der Welt Unterstützung zu. Nach einem Gefecht auf dem Planeten kam es dann zu einem Sieg der Republik und andere Hutten rebellierten gegen Toborro. Es kommt zu einem Bündnis zwischen Hutten und Republik.

Währenddessen breiteten sich die Schreckensmeister immer weiter aus. Die Wissenschaftler stellten eine Armee auf dem Wüstenplaneten Darvannis auf. Alle dachten zu diesem Zeitpunkt, dass die Schreckensmeister für die Hutten arbeiteten. Doch dem war nicht so.

Toborro der Hutte wollte die Schwäche des Imperiums nutzen.

Forged Alliances

Der Schreckenskrieg war ein kleines Zwischenspiel, bei dem Imperium und Republik im Laufe der Zeit gemeinsam gegen die Schreckensmeister kämpften. Die Schreckensmeister arbeiteten für eine kleine Gruppe von wahnsinnigen Sith-Lords, die die ganze Galaxies ins Chaos stürzen wollten.

Im Anschluss fokussierten sich Imperium und Republik wieder auf ihren Krieg. Unabhängig voneinander griffen sie die Planeten mit den jeweiligen Akademien an. Die Sith attackierten Tython, die Jedi Korriban.

Auf der Meereswelt Manaan kommt es dann zu einem Zwischenfall mit einem Selkath-Wissenschaftler. Dabei trifft man auch erstmal auf die Mitglieder vom Orden von Revan. Diese Anhänger sind sehr radikal und sind sowohl Teil der Republik als auch des Imperiums.

Während eines Kampfes um den Temple of the Ancients greift dann Revan in das Geschehen ein, der nach seiner Niederlage gegen Darth Malgus wiedergeboren wurde.

Revan in SWTOR.

Schatten von Revan

In dieser Erweiterung dreht sich alles um Revan, der auf dem Planeten Rishi eine versteckte Flotte versammelt hatte. Die fanatischen Revaniter hatten als Ziel, Valkorion, den Imperator, endgültig zu vernichten. Revan wusste, dass er noch lebt, aber ohne einen physischen Körper.

Um Valkorion wieder angreifbar zu machen, planten sie eine riesige Katastrophe, bei der Imperium und Republik gleichermaßen zerstört werden sollten. Doch es gelang diesen Plan zu verhindern und die Katastrophe abzuwenden.

Allerdings meldete sich Valkorion zurück, nachdem er so lange geschwiegen hatte.

Knights of the Fallen Empire / Knights of the Eternal Throne

Republik und Imperium schlossen sich daraufhin abermals zusammen, um den Sith-Imperator aufzuhalten. Der hatte nach seiner Rückkehr kurzerhand alles Leben auf dem Planeten Ziost ausgelöscht. Unter der Führung von Darth Marr wurde die Spur des Imperators bis in den Wild Space verfolgt.

Dort trafen sie jedoch auf Prinz Arcann vom Ewigen Imperium. Er war der Sohn von Valkorion. Arcann nahm Marr gefangen und Valkorion versuchte, die Truppen von Marr auf seine Seite zu ziehen. Jedoch wurde der Imperator vom Spieler attackiert und scheinbar getötet. Auch Darth Marr starb bei dem Kampf.

Den Truppen aus Republik und Imperium gelang die Flucht, doch das Ewige Imperium, nun unter der Führung von Arcann, herrschte fortan mit eiserner Faust. Weder das geschwächte Imperium noch die Republik konnten etwas dagegen unternehmen. Als Spieler war man ein Gefangener von Arcann.

Arcann aus der Cinematic zum Spiel.

Alle Hoffnung war verloren, bis dem Spieler die Flucht aus dem Gefängnis gelang und er das Kommando über die Allianz übernahm, einem Zusammenschluss von Mitgliedern des Imperiums und der Republik. Doch Valkorion beeinflusste einige Mitglieder der Allianz und behinderte damit den Feldzug gegen das Ewige Imperium.

Nachdem Arcann bezwungen wurde, übernahm seine Schwester Vaylin, die noch tyrannischer war als er. Nach einem hart erkämpften Sieg über Vaylin reiste der Spieler selbst zur Heimatwelt des Ewigen Imperiums – Zakuul – und übernahm die Kontrolle über die Flotten.

Allerdings attackiere daraufhin der körperlose Valkorion den Spieler und versuchte, seinen Willen zu brechen. Doch er scheiterte und schien nun endgültig besiegt.

Onslaught

Der Einfluss der Allianz war jedoch nur von kurzer Dauer. Ohne einen gemeinsamen Feind entwickelten sich wieder Spannungen zwischen den Mitgliedern der Republik und des Imperiums. In der Zwischenzeit übernahm ein zwielichtiger Orden heimlich die Kommunikationsmittel der Allianz und zerstörte einen beachtlichen Teil davon.

Der Spieler musste sich von da an entscheiden, ob er mit der Allianz lieber die Republik oder das Imperium unterstützen möchte.

Währenddessen kehrte Darth Malgus zurück und gewann auf Corellia einen Kampf gegen die Republik. Ob er dem Imperium von nun an treu ist oder wieder eine eigene Agenda führt, war nicht so ganz klar.

Allerdings blieb keine Zeit, um sich mit Malgus zu befassen, da die Mitglieder der Allianz, die von Valkorion beeinflusst wurden, erneut seine Präsenz spüren. Es kam zu einem Kampf gegen drei Versionen des Imperators gleichzeitig. Unterstützt werden die Spieler dabei vom Geist von Revan.

Das Vermächtnis der Sith

SWTOR: Legacy of the Sith – Neuer Trailer enthüllt Details zu der Story des MMORPGs

Vor der neuen Erweiterung Legedy of the Sith stehen wir an einem interessanten Punkt. Die Allianz ist durch die letzten Akte geschwächt, die Sith besetzen den Meeresplaneten Manaan und die Republik versucht den Planeten von der Besatzung zu befreien.

Währenddessen ist Darth Malgus auf der Suche nach alten Relikten. Was genau er im Schilde führt, ist jedoch unklar.

Die Geschichte von SWTOR wird mit der neuen Erweiterung, die am 15. Februar erscheint, fortgesetzt. Alle Infos zur Story und zu den Inhalten der Erweiterung findet ihr hier:

