Star Wars-Fans hoffen auf gute Neuigkeiten zum KOTOR-Remake, aber Disneys Gaming Director weicht aus

Wo das Remake von Star Wars: Knights of the old Republic aktuell steht, ist für die Community ein Rätsel. Jetzt äußert sich Disney zu dem Remake, aber eine richtige Antwort bekommen die Fans damit immer noch nicht.

Was ist das für ein Remake? Star Wars: Knights of the old Republic sollte das Remake des gleichnamigen Spiels von 2003 werden. Nach der Enthüllung im Jahr 2021 sorgten der Entwicklungsstand des Spiels und vage Nachrichten immer wieder für die Sorge bei den Fans, dass ihr Traum von einem Remake sich nicht erfüllen könnte.

Zuletzt begab der CEO von Embracer Group sich ins Schweigen über die Entwicklung von KOTOR, wie unsere Kollegen von GameStar berichteten.

Weiterhin steht die Frage im Raum, ob das Spiel tatsächlich noch existieren wird, oder nicht. Jetzt äußerte sich Sean Shoptaw, Disneys Gaming Director, zu dem Thema. Allerdings gab es auch von ihm eine eher unklare Antwort, die nur mit Interpretationen weitere Informationen zum Stand der Entwicklung preisgibt.

Der Gaming Director belässt es bei Lob für KOTOR aus 2003

Was sagt Disneys Gaming Director? Gegenüber Axios Gaming habe Sean Shoptaw geäußert, Disney stehe erst am Anfang, wenn es darum geht, seine Top-Franchises mit den besten Spielentwicklungsstudios der Branche zusammenzubringen.

Auch zu dem Remake von KOTOR habe er laut Axios Gaming etwas gesagt. Allerdings habe er Fragen zu der Zukunft des Remakes eher vage beantwortet. Alles, was er zu dem Stand der Dinge sagte, war, dass er eigentlich gar nicht viel sagen könne.

Danach wich er der Frage mit ein paar lobenden Worten über das Original aus:

An diesem Punkt kann ich, aus hoffentlich offensichtlichen Gründen, nicht viel sagen, aber KOTOR ist nachvollziehbarer Weise ein unglaublich populäres Spiel, auf das wir wirklich stolz sind und für das noch immer eine große Nachfrage besteht. Dabei belasse ich es. via Axios Gaming

Letztlich ist das keine konkrete Antwort auf die Frage, aber es lässt sich vermuten, dass der Stand bei den Entwicklungen noch nicht besonders weit ist. Zumindest, wenn Disney und die Entwicklerteams sich nicht darin abgesprochen haben, die Fans in naher Zukunft damit zu überraschen.

Somit bleibt den Fans aktuell nichts anderes übrig, als auf Neuigkeiten zu hoffen. Falls ihr auch auf Neues aus dem „Star Wars“-Universum wartet, könntet ihr euch bis dahin mit einem Film beschäftigen, der zwar nicht zu Star Wars gehört, aber davon inspiriert ist.

