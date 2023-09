Der nächste STAR WARS-Film, der nur keiner sein darf!

Nerdkultur zeigt, warum dieser Film von Produzent Zack Snyder es nicht in das Star Wars – Universum geschafft hat, aber warum genau das gerade gut sein könnte.

Rebel Moon ist eine von Snyder produzierte Space-Opera , welche zwar von den Star Wars -Filmen inspiriert ist, aber ein ganz eigenes Universum schafft.

Rebel Moon erscheint in zwei Teilen auf Netflix. Der erste Teil am 22. Dezember 2023, der zweite folgt am 19. April 2024. Die Filme werden zwar PG-13 sein, aber Snyder plant bereits einen Director’s Cut für Erwachsene.

Was genau hinter der Verbindung zu Star Wars steckt, erklärt euch Marco in seinem neuesten Video. Wir haben euch das Video hier direkt eingebunden:

Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur hoch. In seinem Podcast Nerd & Kultur quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

Im Video erfahrt ihr, dass Snyder ursprünglich eine R-rated Version eines Star Wars – Films machen wollte. Dies wurde von Lucasfilm jedoch zweimal abgelehnt.

So entstand dieser Film, der die Geschichte einer friedlichen Kolonie, die gegen das Imperium rebelliert, erzählt. Dies erinnert an klassische Geschichten wie Seven Samurai von Akira Kurosawa.

Snyder’s Frau ist der Meinung, dass die Ablehnung das Beste war, was passieren konnte, da ihrem Mann jetzt nicht durch ein bestehendes Franchise die Hände gebunden sind .

Eventuell könnte dies sogar der Auftakt zu einer Trilogie werden. Und auch wenn es nicht so gemeint ist, könnte sich Rebel Moon damit dann doch nach einer Art Konkurrenz für Star Wars anfühlen.

Autor: Marco Risch (Nerdkultur)