Eine Szene aus „The Shining“ zählt zu den schlimmsten Drehtagen einer Schauspielerin: „Die Tränen im Film sind echt“

Regisseur Stanley Kubrick galt als ein Perfektionist, bei dem jedes Detail sitzen musste. Jedoch führten die zahlreichen Wiederholungen einer Szene dazu, dass die Schauspielerin Shelley Duvall in „The Shining“ völlig erschöpft war.

Der Regisseur Stanley Kubrick († 07. März 1999) war dafür bekannt, dass auch kleinste Aspekte in seinen Werken perfekt sein mussten. Dafür ließ er einzelne Szenen ganz oft wiederholen, bis er vollkommen zufrieden war. So schaffte es etwa auch eine Szene mit 148 Wiederholungen ins Guinnessbuch der Rekorde.

Shelley Duvall, die in dem Film Wendy spielte, sprach in einem Interview über die Dreharbeiten einer Szene in dem Kult-Film „The Shining“, die sie sehr anstrengten.

Die Schauspielerin redete in einem Interview im November 2016 mit comingsoon.net über die Zusammenarbeit mit dem anspruchsvollen Regisseur.

Sie meinte, sie habe nichts gegen Stanleys Kubrick gehabt, habe sogar den ein oder anderen schönen Moment mit ihm geteilt. Manchmal sei sie jedoch gewaltig mit dem Regisseur aneinandergeraten:

Oh, Stanley hat wirklich manchmal einen schlechten Ruf, aber er war ein Perfektionist. Wir hatten unsere Momente, in denen wir am Set lachten und scherzten, aber dann gab es auch Zeiten, in denen wir einfach hochgegangen sind. Ich bin ein sehr sturer Mensch und mag es nicht, wenn man mich herumkommandiert und mir sagt, was ich zu tun habe, aber Stanley drängte und drängte, um die Leistung aus mir herauszuholen, die er wollte. Shelley Duvall via comingsoon,.net

Ein Problem, das Duvall die Dreharbeiten erschwerte, war, dass das Skript nicht ausführlich genug gewesen sei. Somit konnte die Schauspielerin nicht nachvollziehen, was ihre Figur gerade mental durchmachte.

Während sie eine liebende Hausfrau spielte, die ihren Ehemann unterstützt, wollte Stanley etwa eine starke, unabhängige Frau sehen.

„Es war einer der schlimmsten Drehtage meines Lebens“

Auch in der bekannten Baseball-Schläger-Szene, wusste die Schauspielerin nicht ganz, was der Regisseur von ihr sehen wollte.

Der Dreh war anstrengend für Duvall. So sei sie mehrmals außer Atem gewesen, und konnte nicht mehr richtig sprechen. „ […] Die Tränen im Film sind echt!“, verriet die Schauspielerin.

Dadurch, dass die Szene so oft wiederholt wurde, war Duvall müde und sauer. Sie war sogar kurz davor, das Set zu verlassen.

Stanley war genervt von mir, schrie mich an, die Crew war müde, wir waren alle seit 5 Uhr morgens am Set, um diese EINE Szene zu drehen, und schließlich habe ich es richtig gemacht! Es war einer der schlimmsten Drehtage meines Lebens, dabei sah es im Drehbuch so viel einfacher aus! Aber schaut euch an, was Stanley aus mir herausgeholt hat, die Leute lieben diese Szene! Shelley Duvall via comingsoon.net

Nach zahlreichen Wiederholungen war dann Regisseur Kubrick letztendlich doch zufrieden mit der Szene und die bekannte Baseball-Schläger-Sequenz war endlich im Kasten.

