Danach siehst du den Anfang von „GoldenEye“ mit anderen Augen

EA Originals zeigt im Launch-Trailer zu Immortals of Aveum, wie Magie und Shooter zusammenpassen. Das mit Unreal Engine 5 entwickelte Spiel erscheint am 22. August 2023 für PC, PS5 und Xbox. Mehr zu...

Direkt in der Einstiegssequenz wird der Zuschauer gepackt und in eine völlig neue Art von Spionagethriller hineingeworfen.

Insert

You are going to send email to