In Star Wars Outlaws verkörpert ihr Kay Vess, eine Gesetzlose, die irgendwie versucht zu überleben und auf der Suche nach Arbeit ist. Dabei realisiert Kay, dass sie langsam Gefallen an den Gepflogenheiten der Unterwelt findet, allerdings ist auch ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt.

Wen spielt ihr in Star Wars Outlaws? Anders als in EAs und Respawn Entertainments „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und „Star Wars Jedi: Survivor“ schlüpft ihr in Outlaws nicht in die Rolle von Cal Kestis oder einem anderen Jedi.

